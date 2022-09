Ο Έλον Μασκ θα ενεργοποίησει το Starlink, για να έχουν οι Ιρανοί πρόσβαση σε δορυφορικό ίντερνετ

Ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ έλαβε το «πράσινο φως» από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για να ενεργοποιήσει την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου του Starlink ώστε να βοηθήσει τους Ιρανούς που βρίσκονται στους δρόμους, εδώ και μέρες πλέον, για τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία 24ωρα η πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει περιοριστεί στο Ιράν ενώ έχουν καταγραφεί και πλήρεις διακοπές στην πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σύνολο της χώρας. Ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας διέκοψε τη λειτουργία του, αφήνοντας εκατομμύρια Ιρανούς εκτός σύνδεσης.

ℹ️ Update: Internet users in #Iran are coming back online after a third day of curfew-style cellular network disruptions amid protests over the death of #MahsaAmini.



Meanwhile, Instagram, WhatsApp, and LinkedIn are now restricted nationally.



📰 Report: https://t.co/8cCHIJA2Oi pic.twitter.com/KsNW9vyteG