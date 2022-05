Ο Έλον Μασκ «παγώνει» την εξαγορά του Twitter- Η ανάρτησή του

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι «παγώνει» την προσπάθειά του να εξαγοράσει το Twitter, λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση της πλατφόρμας.

«Η συμφωνία του Twitter είναι προσωρινά σε αναμονή, εν αναμονή των λεπτομερειών που υποστηρίζουν τους υπολογισμούς ότι οι spam/ fake λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν όντως κάτω από το 5% των χρηστών», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα ο δισεκατομμυριούχος.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn