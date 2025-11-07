Τι θα μπορούσε να αγοράσει ο Έλον Μασκ με 1 τρισ. δολάρια

«Όπως αναμενόταν, οι μέτοχοι της Tesla έκαναν κάτι πραγματικά πρωτοφανές, εγκρίνοντας ένα πακέτο αμοιβών για τον Έλον Μασκ που θα μπορούσε, μέσα στην επόμενη δεκαετία, να τον μετατρέψει στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο» σχολιάζει το CNN.

Η Tesla και ο Μασκ πρέπει να πετύχουν ορισμένα ορόσημα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ήδη υψηλής κεφαλαιοποίησης της αγοράς κατά 466%. «Είναι δυνατόν; Σίγουρα. Πιθανό; Εξαρτάται από το ποιον ρωτάτε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει μηδενική πιθανότητα ο Μασκ να το πετύχει, αξίζει να εξερευνήσουμε για τι μιλάμε όταν μιλάμε για ''τρισεκατομμύριο''. Γρήγορα, σκεφτείτε ένα τρισεκατομμύριο... οτιδήποτε. Ένα τρισεκατομμύριο χαρτονομίσματα δολαρίων. Ένα τρισεκατομμύριο κόκκους άμμου. Ένα τρισεκατομμύριο κουτάβια. Ό,τι κι αν φαντάζεστε ότι μοιάζει με αυτόν τον αριθμό, είστε πολύ μακριά. Ένα τρισεκατομμύριο είναι τόσο κωμικά μεγαλύτερο από οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, που είναι πρακτικά χωρίς νόημα» συνεχίζει το δημοσίευμα του CNN.

Έλον Μασκ: Τι θα μπορούσε να αγοράσει με 1 τρισ. δολάρια

Και αυτός είναι, εν μέρει, ο λόγος για τον οποίο η Tesla, στην προσπάθειά της να γίνει μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, κλίνει προς την υπερβολή. «Απλώς για πλάκα, όμως, ας εξερευνήσουμε τι συμβαίνει όταν ένα 1 ακολουθείται από 12 μηδενικά. Τι θα μπορούσατε να αγοράσετε; Πώς θα έμοιαζε;» επισημαίνει στη συνέχεια και παρουσιάζει μια λίστα με το τι θα μπορούσε να αγοράσει ο Έλον Μασκ με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Όπως αναφέρει:

1.428 κορυφαίους αθλητές baseball, όπως ο Shohei Ohtani, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο $700 εκατ. για 10 χρόνια με τους Dodgers. Όλα τα αυτοκίνητα που θα πωληθούν φέτος στις ΗΠΑ – αλλά μην περιμένετε κέρδος, χάνουν αξία αμέσως μόλις βγουν από το σαλόνι. 10.000 CEOs της Starbucks, με τον καθένα να αμείβεται περίπου $100 εκατ. 333 ουρανοξύστες, όπως το νέο κτίριο της JPMorgan Chase στη Νέα Υόρκη, που κόστισε $3 δισ. το καθένα. 2.000 γιοτ όπως αυτό του Τζεφ Μπέζος, προϋπολογίζοντας $25 εκατ. ετησίως για συντήρηση. 465 κρουαζιερόπλοια τύπου Icon of the Seas, όσα περίπου είναι και τα πλοία του αμερικανικού Ναυτικού. Το σύνολο των οκτώ πανεπιστημίων Ivy League, πέντε φορές. Το συνολικό endowment τους είναι περίπου $200 δισ. Μπόνους $2.923 για κάθε πολίτη των ΗΠΑ, αν αποφασίσει να μοιράσει πλούτο Την Ελβετία. Όλα τα σπίτια στη Χαβάη, 572.781 κατοικίες με μέση τιμή $826.575. Την Coca-Cola, συν μια δωρεάν 12άδα για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες: Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford και GM. Τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ: ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips, αν αποφασίσει να επενδύσει στο πετρέλαιο.

«Καλώς ή κακώς, μπαίνουμε σε μια εποχή στην οποία οι εταιρείες και οι διευθύνοντες σύμβουλοί τους μπορούν να συσσωρεύσουν πλούτο σε τόσο μεγάλους αριθμούς που ο εγκέφαλός μας δεν ξέρει πώς να το καταλάβει. Ο πλούτος είναι ακατανόητος- τάξεις μεγέθους πέρα ​​από τους αριθμούς που οι περισσότεροι από εμάς συλλέγουμε από τις δικές μας τραπεζικές καταστάσεις» καταλήγει το CNN.