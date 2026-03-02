Ποιον θέλει ο Τραμπ στην ηγεσία του Ιράν; Έχει ήδη στο μυαλό του «τρεις πολύ καλές επιλογές»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή τους New York Times ότι «έχει τρεις πολύ καλούς υποψήφιους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν μεταπολεμικά.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έρχεται εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το Σάββατο, κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εφημερίδα.

«Τρεις πολύ καλές επιλογές» έχει ο Τραμπ για το Ιράν

Ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει να αναλαμβάνει επικεφαλής της χώρας, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε «έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «Δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».

Ο Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι «πρόθεση» της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες».

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε την Κυριακή να «εκδικηθεί» για τον θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών, τις πρώτες απώλειες των ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, και δήλωσε ότι θα υπάρξουν «πιθανόν» και άλλες απώλειες στο μέλλον.

«Δυστυχώς, θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες πριν από το τέλος. Έτσι είναι τα πράγματα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social.

Αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς στρατιώτες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Αμερική θα εκδικηθεί για τους θανάτους τους και θα καταφέρει το πιο βαρύ πλήγμα στους τρομοκράτες που έχουν κηρύξει πόλεμο, βασικά, στον πολιτισμό».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης και την «στρατιωτική αστυνομία» του Ιράν να «καταθέσουν τα όπλα και θα έχουν πλήρη ασυλία ή θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε σύντομη ομιλία του, επανέλαβε επίσης, την έκκλησή του να ανατραπούν οι ιρανικές αρχές: «Καλώ όλους τους Ιρανούς πατριώτες που θέλουν την ελευθερία να αδράξουν αυτή την ευκαιρία, να είναι γενναίοι, τολμηροί, ηρωικοί και να πάρετε πίσω την εξουσία. Η Αμερική είναι μαζί σας».

Τραμπ για Ιράν: Η αμερικανική επιχείρηση θα διαρκέσει «τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο»

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Daily Mail ότι αναμένει η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν να διαρκέσει «τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιό του.

«Αυτό ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων, οπότε, όσο ισχυρό κι αν είναι (το Ιράν), η χώρα είναι μεγάλη, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε τηλεφωνική συνέντευξη με τη βρετανική εφημερίδα.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος επιβλέπει την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, δήλωσε: «Ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε εννέα ιρανικά πλοία, μερικά από αυτά σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Αναζητούμε τα υπόλοιπα. Σύντομα κι αυτά θα πλέουν στον πυθμένα της θάλασσας! Σε χωριστή επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το αρχηγείο των ναυτικών τους δυνάμεων».