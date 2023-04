Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ πήρε φτυάρι κι έφτιαξε λακκούβα έξω από το σπίτι του

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανάρτησε στα social media ένα βίντεο που δείχνει τον ίδιο και την ομάδα του να αποκαθιστούν μια λακκούβα σε έναν δρόμο.

«Σήμερα, αφού όλη η γειτονιά ήταν αναστατωμένη με αυτή τη γιγαντιαία λακκούβα που καταστρέφει τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα εδώ και εβδομάδες, βγήκα με την ομάδα μου και την έφτιαξα», έγραψε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο Twitter. «Πάντα λέω, ας μην παραπονιόμαστε, ας κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ορίστε», ανέφερε.

Στο βίντεο μια οδηγός σταματά για να ευχαριστήσει τον διάσημο σταρ και εκείνος απαντά: «Αυτό είναι τρελό. Εδώ και εβδομάδες περιμένω να κλείσει αυτή η τρύπα».

Η Έλενα Στερν, ανώτερη διευθύντρια πληροφόρησης του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Λος Άντζελες, δήλωσε στο NBC News ότι δεν πρόκειται για λακκούβα, αλλά για «τάφρο υπηρεσίας που σχετίζεται με ενεργές, επιτρεπόμενες εργασίες που εκτελούνται στο σημείο από την SoCal Gas, η οποία αναμένει ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαΐου».

Την Πέμπτη ωστόσο, η εκπρόσωπος της Southern California Gas Company, Μαρίσα Γκιρόλαμο, δήλωσε στο CNN ότι τα συνεργεία της SoCalGas ολοκλήρωσαν τις εργασίες για την αναβάθμιση ενός συστήματος αγωγών στην οδό Mandeville Canyon Road στο Brentwood τον Ιανουάριο και «εφάρμοσαν προσωρινή επίστρωση».

Ωστόσο, ο πρόσφατος εξαιρετικά βροχερός και δυσμενής καιρός στην περιοχή καθυστέρησε τη δυνατότητα εκτέλεσης της μόνιμης επίστρωσης.

Οι εργασίες για την οριστικοποίηση του έργου που ξεκίνησε ο πρώην κυβερνήτης αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με την SoCalGas.

Tired of potholes? So is Arnold Schwarzenegger -- and he’s not just an action star, he’s a man of action. https://t.co/bhZ9vWDeWQ pic.twitter.com/XAo433BCuF