Ο Άντριου «καθυστερεί» να εγκαταλείψει την προσωρινή του κατοικία: Γιατί τον επισκέφθηκε ο αδελφός του

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου φαίνεται πως καθυστερεί να εγκαταλείψει την προσωρινή του κατοικία στο κτήμα του Σάντρινγκαμ.

Ο 66χρονος αδελφός του βασιλιά Καρόλου διαμένει στο Wood Farm, ακίνητο που βρίσκεται στο κτήμα της βασιλικής οικογένειας στο Νόρφολκ, μετά την έξωσή του από την άλλοτε μόνιμη κατοικία του, το Royal Lodge. Ο Άντριου επρόκειτο να μείνει προσωρινά στο Wood Farm πριν μετακομίσει σε άλλο ακίνητο του κτήματος, το Marsh Farm, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειαζόταν ανακαινίσεις πριν από την εγκατάστασή του.

Το περιοδικό People μεταφέρει την πληροφορία που δημοσίευσε η εφημερίδα The Sun, σύμφωνα με την οποία ο μικρότερος αδελφός του Άντριου, ο πρίγκιπας Έντουαρντ, επισκέφθηκε τον αδελφό του το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να συζητήσουν λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμονή του στο Wood Farm.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Έντουαρντ και η σύζυγός του, Σόφι, δούκισσα του Εδιμβούργου, επιθυμούσαν να μείνουν στο Wood Farm κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της παρουσίας του Άντριου. «Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε επίσης ότι ο Άντριου “καθυστερεί” να εγκαταλείψει το κτήμα», σημειώνει το περιοδικό.

«Απλώς πηγαινοέρχεται μεταξύ του Wood Farm και του Marsh Farm», δήλωσε πηγή στην The Sun. «Πρέπει να διευθετηθεί το θέμα, καθώς ο Έντουαρντ και η Σόφι επιθυμούν να χρησιμοποιούν το Wood Farm». Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πρίγκιπας Έντουαρντ και η Σόφι έμειναν τελικά στο Gardens House του κτήματος κατά τη διάρκεια του Πάσχα.

Η έξωση του Άντριου από το Royal Lodge

Τον Οκτώβριο, ο Άντριου έλαβε εντολή να παραδώσει την πρώην κατοικία του στο Royal Lodge, μια έπαυλη 30 δωματίων που είχε μισθώσει από το 2003, αφότου ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους του αδελφού του, εν μέσω πιέσεων που ασκήθηκαν μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς το όνομα του Άντριου συνδέθηκε με τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Στις αρχές του 2026, ο Άντριου μετακόμισε στο Wood Farm, όπου ο πατέρας του, ο πρίγκιπας Φίλιππος, έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το Marsh Farm βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Sandringham House, μία από τις ιδιωτικές βασιλικές κατοικίες του βασιλιά Καρόλου.

Ο Άντριου συνελήφθη στο Wood Farm στις 19 Φεβρουαρίου ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα σε βάρος του σχετικά με την κατηγορία ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν, ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, θέση που κατείχε από το 2001 έως το 2011.

Ο πρώην Δούκας του Γιορκ αφέθηκε ελεύθερος αργότερα την ίδια ημέρα.

Με πληροφορίες από το People

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Άντριου: Γιατί η μετακόμισή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βρετανία