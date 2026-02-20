ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τους έκτακτους δασμούς ως παράνομους - Η απάντηση Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε τον ομοσπονδιακό νόμο όταν επέβαλε μονομερώς εκτεταμένους δασμούς σε όλο τον κόσμο.

Η απόφαση είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη ήττα που έχει υποστεί η δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ στο συντηρητικό Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο πέρυσι τάχθηκε επανειλημμένα στο πλευρό του προέδρου σε μια σειρά έκτακτων αποφάσεων σχετικά με τη μετανάστευση, την απόλυση των ηγετών ανεξάρτητων οργανισμών και τις βαθιές περικοπές στις κυβερνητικές δαπάνες.

Η απόφαση για τους δασμούς του Τραμπ

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς συνέταξε την πλειοψηφική γνώμη και το δικαστήριο συμφώνησε με 6-3 ότι οι δασμοί υπερέβαιναν το νόμο.

«Ο πρόεδρος διεκδικεί την εξαιρετική εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς απεριόριστου ύψους, διάρκειας και εμβέλειας», έγραψε ο Ρόμπερτς για το δικαστήριο. «Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος, το ιστορικό και το συνταγματικό πλαίσιο της διεκδικούμενης εξουσίας, πρέπει να προσδιορίσει σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για την άσκησή της».

Η αρχή έκτακτης ανάγκης στην οποία προσπάθησε να στηριχθεί ο Τραμπ, σύμφωνα με το δικαστήριο, «δεν είναι επαρκής».

Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους δασμούς του, κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στο Λευκό Οίκο με τους κυβερνήτες σήμερα το πρωί, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις δηλώσεις του.

Σύμφωνα με ένα από αυτά τα άτομα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους συγκεντρωμένους ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του.

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Βιετνάμ Το Λαμ αργότερα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Δεν έχει προγραμματισμένες δημόσιες εκδηλώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με πληροφορίες από CNN