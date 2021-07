Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στο Ντουμπάι αργά απόψε το βράδυ. Σύμφωνα με την κυβερνητική υπηρεσία Τύπου, ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα φορτηγό πλοίο, που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί.

Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επιχειρούν για να κατασβέσουν την φωτιά, πρόσθεσε η υπηρεσία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για τραυματίες.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης φαίνονταν κατευθύνθηκαν νότια του Ντουμπάι στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε ένας ανταποκριτής του Reuters.

Τουλάχιστον τρεις κάτοικοι στην περιοχή ανέφεραν ότι σείστηκαν παράθυρα και πόρτες κτιρίων εξαιτίας της έκρηξης.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά τέθηκε πριν μερικό έλεγχο ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

A fire has been reported to have broken out in a container within a ship anchored in Jebel Ali Port. A Dubai Civil Defense team is working to put out the blaze. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

Με πληροφορίες του Reuters/AFP