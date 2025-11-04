ΔΙΕΘΝΗ
Νορβηγία: Το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο απορρίπτει το πακέτο αποδοχών του Μασκ για την Tesla ύψους $1 τρισ.

Ίσως πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία αποζημίωσης διευθύνοντα συμβούλου που έχει γίνει ποτέ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο του κόσμου, ψηφίζει κατά της έγκρισης του προτεινόμενου πακέτου αποζημίωσης του CEO της Tesla Έλον Μασκ, το οποίο περιέχει μετοχές αξίας 1 τρισ. δολαρίων, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων αυτή την εβδομάδα.

Η Norges Bank Investment Management, η οποία διαχειρίζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας ύψους 2 τρισ. δολαρίων, δήλωσε ότι ψηφίζει κατά του προτεινόμενου πακέτου αμοιβών του CEO της Tesla, πριν από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την Πέμπτη.

Οι επενδυτές στην εν λόγω εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αποφασίσουν στις 6 Νοεμβρίου για το πακέτο, το οποίο είναι πιθανόν η μεγαλύτερη συμφωνία αποζημίωσης διευθύνοντα συμβούλου που έχει γίνει ποτέ, την οποία επικριτές έχουν χαρακτηρίσει υπερβολική.

Το ταμείο, το οποίο είναι από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές της Tesla, ψήφισε επίσης κατά του προηγούμενου πακέτου αμοιβών του Μασκ το 2024 το οποίο ήταν αρχικά αξίας 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας την αντίδραση του διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος δεν αποδέχθηκε πρόσκλησή του σε μια διάσκεψη στο Όσλο.

Τον Ιανουάριο, μηνύματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αφορούσαν στην «παγωμένη επικοινωνία μεταξύ του επικεφαλής της Tesla και του διευθύνοντος συμβούλου της Norges, Nicolai Tangen.

Η Tesla πιέζει τους μετόχους

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla ασκεί πίεση στους μετόχους να εγκρίνουν το σχέδιο, με την πρόεδρό του Ρόμπιν Ντένχολμ να προειδοποιεί την περασμένη εβδομάδα ότι ο Μασκ μπορεί να φύγει από την εταιρεία, αν η συμφωνία απορριφθεί.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, ενώ με το πακέτο θα δοθούν στον Μασκ μετοχές αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε διάστημα 10 ετών, το κόστος αυτών των μετοχών την στιγμή που θα δοθούν θα αφαιρεθεί, με αποτέλεσμα η αξία του πακέτου να είναι ελαφρώς χαμηλότερη, έως 878 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Ενώ αναγνωρίζουμε τη σημαντική αξία που δημιουργήθηκε υπό τον Μασκ σε ρόλο οραματιστή, ανησυχούμε για το συνολικό μέγεθος του πακέτου (...) στο πλαίσιο των απόψεών μας για την αποζημίωση των στελεχών», ανέφερε στην ιστοσελίδα της η Norges Bank Investment Management.

Η Tesla λέει πως ο διευθύνων σύμβουλός της δεν θα κερδίσει «τίποτα» αν η αγοραία αξία της εταιρείας δεν αυξηθεί σημαντικά και ότι η μέγιστη αμοιβή θα καταβληθεί μόνο αν ο όμιλος επιτύχει αρκετά ορόσημα, κυρίως σχεδόν εξαπλάσια αγοραία αξία 8,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εντούτοις, ο Μασκ μπορεί και πάλι να αποκομίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να επιτύχει πολλούς απ' αυτούς τους στόχους, επισημαίνουν ειδικοί.

Το Business Insider αναφέρει πως δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με την Tesla για σχόλια.

Με πληροφορίες από Business Insider και ΑΠΕ-ΜΠΕ

