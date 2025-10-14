ΔΙΕΘΝΗ
Βρετανία: Ο Έλον Μασκ στο πλευρό του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον

Ο Τόμι Ρόμπινσον, γνωστός ακροδεξιός ακτιβιστής, υποστηρίζει ότι ο Έλον Μασκ πληρώνει τα νομικά του έξοδα στη δίκη του - Τι κρύβεται πίσω από την υπόθεση και γιατί η σχέση τους προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: EPA
Ο Τόμι Ρόμπινσον, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες της βρετανικής ακροδεξιάς, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά με έναν απρόσμενο σύμμαχο: τον Έλον Μασκ. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος φέρεται, σύμφωνα με τον ίδιο τον Ρόμπινσον, να καλύπτει τα νομικά του έξοδα σε δίκη που ξεκίνησε στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ.

Η υπόθεση αφορά την άρνηση του Ρόμπινσον να παραδώσει τον κωδικό του κινητού του τηλεφώνου σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής, όταν σταμάτησε στο τούνελ της Μάγχης, στις 28 Ιουλίου 2024. Ο ακτιβιστής, γνωστός για τις ακραίες του θέσεις κατά του Ισλάμ και της μετανάστευσης, υποστήριξε ότι το κινητό του περιείχε «δημοσιογραφικό υλικό» που δεν μπορούσε να παραδώσει χωρίς να παραβιάσει την ελευθερία του Τύπου.

Η αστυνομία, ωστόσο, υποψιάστηκε ότι η άρνηση έκρυβε κάτι περισσότερο. Ο Ρόμπινσον ταξίδευε μόνος του, με ένα πολυτελές αυτοκίνητο Μπέντλεϊ αξίας άνω των 170.000 λιρών, ενώ είχε πάνω του περίπου 13.000 λίρες σε μετρητά. Δήλωσε ότι κατευθυνόταν στην Ισπανία, όπου «ζει πλέον μόνιμα», χρησιμοποιώντας ιρλανδικό διαβατήριο.

Η εισαγγελέας Τζο Μόρις ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτη τη συμπεριφορά του και τον σταμάτησαν στο πλαίσιο του Άρθρου 7 του Νόμου περί Τρομοκρατίας. Όταν του ζητήθηκε να ξεκλειδώσει το κινητό του, εκείνος απάντησε περιφρονητικά και κατέγραψε βίντεο όπου εμφανιζόταν να «κρατείται άδικα».

Η παρέμβαση του Έλον Μασκ

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση όταν ο Ρόμπινσον δήλωσε σε βίντεο ότι ο Έλον Μασκ «ανέλαβε να πληρώσει όλα τα νομικά του έξοδα», χαρακτηρίζοντας τη δίκη «κρατική δίωξη». Αν και ο Μασκ δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τον ισχυρισμό, η σχέση του με τον ακτιβιστή φαίνεται να ενισχύεται.

Πρόσφατα, ο ιδιοκτήτης της X (πρώην Twitter) εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης σε εκδήλωση του Ρόμπινσον στο Λονδίνο, δηλώνοντας: «Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία έρχεται σε εσάς», μια φράση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα βρετανικά ΜΜΕ και τον πολιτικό κόσμο.

Η υποστήριξη του Μασκ προς αμφιλεγόμενες προσωπικότητες που δηλώνουν ότι έχουν υποστεί «λογοκρισία» έχει γίνει συχνό φαινόμενο μετά την αγορά του Twitter. Ο δισεκατομμυριούχος έχει δηλώσει ότι «υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου», ακόμη κι όταν αυτή συνοδεύεται από ακραίες θέσεις.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες και να προκαλέσει νέο γύρο συζητήσεων γύρω από τα όρια της ελευθερίας του Τύπου, αλλά και τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη διάδοση ακροδεξιών ιδεών. Ο δικαστής απαγόρευσε τη δημοσίευση της διεύθυνσης του Ρόμπινσον, καθώς υπάρχουν «σοβαρές απειλές» κατά της ζωής του.

Η έκβαση της υπόθεσης θα μπορούσε να έχει συνέπειες όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τη δημόσια εικόνα του Έλον Μασκ, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται ολοένα περισσότερο σε πολιτικά φορτισμένες υποθέσεις διεθνώς.

Με πληροφορίες από Guardian

