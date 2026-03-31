ΗΠΑ: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε καθηγήτρια και στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε λύκειο στο Τέξας

Η καθηγήτρια έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο - Mαθητές περιέγραψαν σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι άκουσαν πυροβολισμούς και κραυγές από αίθουσες

Φωτ. από το σημείο των πυροβολισμών στο Τέξας / Χ
Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε λύκειο στο Τέξας, όπου ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε μια καθηγήτρια και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς το πρωί, με τις Αρχές του Τέξας να διεξάγουν έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των Αρχών, ο μαθητής για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους πυροβόλησε την καθηγήτρια μέσα στο σχολείο και αμέσως μετά αυτοπυροβολήθηκε, χωρίς να αναφερθούν άλλοι τραυματισμοί.

Το σχολείο στη συνέχεια τέθηκε σε κατάσταση lockdown λίγο μετά τις 08:30, ενώ μαθητές περιέγραψαν σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι άκουσαν πυροβολισμούς και κραυγές από αίθουσες διδασκαλίας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό στο Τέξας

Η τραυματισμένη καθηγήτρια μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Οι Αρχές εξετάζουν τη σχέση μεταξύ του μαθητή και της εκπαιδευτικού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο ανήλικος απέκτησε το όπλο. Παράλληλα, συλλέγονται καταθέσεις από μαθητές και προσωπικό του σχολείου.

Μετά το περιστατικό, οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, όπου οι γονείς περίμεναν με αγωνία για να τους παραλάβουν. Πολλοί εμφανίζονταν έντονα αναστατωμένοι και ανήσυχοι για την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Την ίδια ώρα το σχολείο ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων, ενώ θα παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και οικογένειες.

Με πληροφορίες από CNN

