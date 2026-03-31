ΗΠΑ: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε καθηγήτρια και στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε λύκειο στο Τέξας

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε λύκειο στο Τέξας, όπου ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε μια καθηγήτρια και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς το πρωί, με τις Αρχές του Τέξας να διεξάγουν έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των Αρχών, ο μαθητής για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους πυροβόλησε την καθηγήτρια μέσα στο σχολείο και αμέσως μετά αυτοπυροβολήθηκε, χωρίς να αναφερθούν άλλοι τραυματισμοί.

Το σχολείο στη συνέχεια τέθηκε σε κατάσταση lockdown λίγο μετά τις 08:30, ενώ μαθητές περιέγραψαν σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι άκουσαν πυροβολισμούς και κραυγές από αίθουσες διδασκαλίας.

ESTUDIANTE DE 15 AÑOS MUERE TRAS DISPARAR A PROFESORA EN ESCUELA DE TEXAS



TRAGEDIA EN ESCUELA PREPARATORIA DE ÉLITE CERCA DE SAN ANTONIO



Un estudiante de 15 años disparó a una profesora mujer en Hill… — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 31, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό στο Τέξας

Η τραυματισμένη καθηγήτρια μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Οι Αρχές εξετάζουν τη σχέση μεταξύ του μαθητή και της εκπαιδευτικού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο ανήλικος απέκτησε το όπλο. Παράλληλα, συλλέγονται καταθέσεις από μαθητές και προσωπικό του σχολείου.

BREAKING: Teacher shot by student at high school in Bulverde, Texas; student dead from self inflicted wound. — WHSV3pic.twitter.com/3PwwT8Lekm — Resist Wire (@ResistWire) March 30, 2026

Μετά το περιστατικό, οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, όπου οι γονείς περίμεναν με αγωνία για να τους παραλάβουν. Πολλοί εμφανίζονταν έντονα αναστατωμένοι και ανήσυχοι για την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Την ίδια ώρα το σχολείο ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων, ενώ θα παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και οικογένειες.

Με πληροφορίες από CNN