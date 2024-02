Νορβηγία: Διασώθηκαν και οι έξι επιβαίνοντες ελικοπτέρου μετά από συντριβή

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο νησί Σότρα στην Νορβηγία το απόγευμα της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου. Και οι έξι επιβαίνοντες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Περίπου 50 λεπτά μετά την πτώση του ελικοπτέρου, συνεργεία διάσωσης εντόπισαν και περισυνέλεξαν τους έξι επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους δεν έχουν γίνει γνωστές. Το ελικόπτερο τύπου Sikorsky S-92 ανήκε στην εταιρεία Bristow, η οποία μεταφέρει προσωπικό από και προς υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Stavanger Aftonblad.

Το 2016 ένα ελικόπτερο Airbus Super Puma είχε συντριβεί περίπου στην ίδια περιοχή, παρασύροντας στον θάνατο τους 13 επιβαίνοντες σε αυτό.

A Sikorsky S-92A SAR helicopter (LN-OIJ) suffered an accident at sea off Bergen, Norway. Local media are reporting that all six on board have been rescued.https://t.co/c0QjVkpwcb pic.twitter.com/1TabGQsGFW