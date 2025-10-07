Νόμπελ Ιατρικής 2025: Βραβευμένος ερευνητής ζει «εκτός δικτύου» και δεν έχει μάθει ακόμη τα νέα

Η Επιτροπή Νόμπελ δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με έναν από τους φετινούς νικητές του Νόμπελ Ιατρικής, καθώς ο Αμερικανός ερευνητής Φρεντ Ράμσντελ περνά τις μέρες του «εκτός δικτύου» σε ορεινή πεζοπορία στο Άινταχο των ΗΠΑ.

Ο Ράμσντελ τιμήθηκε με το βραβείο μαζί με τη Μέρι Μπράνκοου από το Σιάτλ και τον Σιμόν Σακαγκούτσι από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα, για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Η τριάδα βραβεύτηκε για την ταυτοποίηση των λεγόμενων ρυθμιστικών Τ-κυττάρων, των «φρουρών ασφαλείας» του οργανισμού, που εμποδίζουν το ανοσοποιητικό από το να επιτίθεται στους ίδιους τους ιστούς του σώματος.

Σύμφωνα με τον Τζέφρι Μπλούστοουν, φίλο και συνεργάτη του Ράμσντελ, ο βραβευμένος δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για τη διάκρισή του. «Προσπαθώ κι εγώ να τον εντοπίσω. Νομίζω ότι κάνει πεζοπορία σε απομονωμένη περιοχή του Άινταχο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επιτροπή αντιμετώπισε αρχικά δυσκολίες και με την επικοινωνία της με τη Μπράνκοου, καθώς και οι δύο Αμερικανοί επιστήμονες βρίσκονται στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, που βρίσκεται εννέα ώρες πίσω από τη Στοκχόλμη. Ωστόσο, τελικά κατάφερε να τη βρει, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Επιτροπής, Τόμας Πέρλμαν.

Νόμπελ Ιατρικής: Οι ανακαλύψεις που άλλαξαν την ανοσολογία

Οι τρεις επιστήμονες βραβεύτηκαν για την έρευνά τους που αποκάλυψε τον ρόλο των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων (regulatory T-cells) στην αποτροπή των αυτοάνοσων νοσημάτων. Η ανακάλυψή τους άνοιξε τον δρόμο για μια νέα κατεύθυνση στην ιατρική έρευνα, οδηγώντας στην ανάπτυξη θεραπειών που σήμερα βρίσκονται σε φάση κλινικών δοκιμών.

Ο Σιμόν Σακαγκούτσι, 74 ετών, έκανε το πρώτο καθοριστικό βήμα το 1995, όταν εντόπισε μια άγνωστη μέχρι τότε κατηγορία κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, τα οποία προστατεύουν το σώμα από την υπερδραστηριότητα του ίδιου του ανοσοποιητικού. Η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε τη βάση για το έργο των Μπράνκοου και Ράμσντελ, οι οποίοι το 2001 αναγνώρισαν τον μηχανισμό λειτουργίας αυτών των κυττάρων και τις δυνατότητές τους στην αντιμετώπιση αυτοάνοσων παθήσεων.

Η Μπράνκοου, γεννημένη το 1961, εργάζεται σήμερα ως ανώτερη διευθύντρια έργου στο Ινστιτούτο Συστημικής Βιολογίας στο Σιάτλ, ενώ ο 64χρονος Ράμσντελ είναι ανώτερος σύμβουλος στη Sonoma Biotherapeutics, εταιρεία που ειδικεύεται σε κυτταρικές θεραπείες για το ανοσοποιητικό σύστημα.

Όταν οι νικητές δεν απαντούν στα τηλέφωνα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Νόμπελ δυσκολεύεται να βρει τους νικητές της. Το 2020, τα μέλη της επιτροπής αντιμετώπισαν παρόμοιο πρόβλημα με τους βραβευμένους στα Οικονομικά, Μπομπ Γουίλσον και Πολ Μίλγκρομ, στο Στάνφορντ. Όταν η επιτροπή δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Μίλγκρομ, ο Γουίλσον χρειάστηκε να πάει ο ίδιος στο σπίτι του συναδέλφου του για να του ανακοινώσει τα νέα, σε μία σκηνή που καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του.

Με πληροφορίες από Guardian