Νόμπελ Ιατρικής 2025: Οι τρεις νικητές και οι ανακαλύψεις που αλλάζουν τη θεραπεία του καρκίνου

Τρεις επιστήμονες που αποκάλυψαν τα μυστικά του ανοσοποιητικού συστήματος τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής 2025, ανοίγοντας νέους δρόμους στην καταπολέμηση του καρκίνου και των αυτοάνοσων νοσημάτων. Οι Mary Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi βραβεύτηκαν για την ανακάλυψη του μηχανισμού που επιτρέπει στο ανθρώπινο σώμα να διατηρεί την ανοσολογική ανοχή, αποτρέποντας το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα από το να επιτίθεται στους υγιείς ιστούς του.

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα από τη Συνέλευση του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Σουηδία, που απονέμει κάθε χρόνο το βραβείο. Οι νικητές θα λάβουν 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια) και ένα χρυσό μετάλλιο που θα τους απονείμει προσωπικά ο Βασιλιάς της Σουηδίας.

Η επιτροπή σημείωσε πως «οι ανακαλύψεις τους έθεσαν τα θεμέλια για ένα νέο επιστημονικό πεδίο, που έχει ήδη οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών κατά σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος και τα αυτοάνοσα».

Νόμπελ: Από τη θεωρία στην ιατρική πράξη

Η έρευνα των τριών επιστημόνων αποκάλυψε πώς τα ρυθμιστικά Τ-κύτταρα (Tregs) κρατούν υπό έλεγχο τις υπερβολικές ανοσολογικές αντιδράσεις, προστατεύοντας τον οργανισμό από επικίνδυνες φλεγμονές και αυτοάνοσες επιθέσεις. Χάρη στις μελέτες τους, έχουν αναπτυχθεί νέες ανοσοθεραπείες που στοχεύουν στην ενίσχυση ή την καταστολή αυτών των κυττάρων, ανάλογα με τη νόσο.

Οι επιστημονικές εφαρμογές εκτείνονται από τη μεταμόσχευση οργάνων έως την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας και του διαβήτη τύπου 1. Παράλληλα, ο μηχανισμός της ανοσολογικής ανοχής έχει αξιοποιηθεί σε θεραπείες που βοηθούν τον οργανισμό να αναγνωρίσει και να επιτεθεί επιλεκτικά σε καρκινικά κύτταρα.

Η διάκριση αυτή εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση του Νόμπελ Ιατρικής, που έχει τιμήσει ονόματα όπως ο Alexander Fleming για την ανακάλυψη της πενικιλίνης ή οι δημιουργοί των εμβολίων mRNA για την COVID-19.

Η Ιατρική είναι το πρώτο από τα Νόμπελ που απονέμονται κάθε Οκτώβριο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εβδομάδας αφιερωμένης στις σημαντικότερες επιστημονικές και ανθρωπιστικές ανακαλύψεις.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, παρουσία της βασιλικής οικογένειας της Σουηδίας, σε μια εκδήλωση που συνδυάζει επιστημονική υπεροχή και παράδοση άνω του αιώνα.