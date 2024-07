Νησιά Φώκλαντ: 13 νεκροί από βύθιση αλιευτικού σκάφους

Ο αριθμός των νεκρών από τη βύθιση ενός αλιευτικού σκάφους στα ανοικτά των Νησιών Φώκλαντ τη Δευτέρα πιστεύεται ότι αυξήθηκε σε 13 άτομα, μετά τη διακοπή των ερευνών για επιζώντες εν μέσω καταιγίδας, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ο Νορβηγός ιδιοκτήτης του σκάφους.

Συνολικά 27 άτομα μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο «Argos Georgia», ένα σκάφος με σημαία Αγίας Ελένης, εκ των οποίων 14 διασώθηκαν και εννέα βρέθηκαν νεκροί, δήλωσε ο ιδιοκτήτης, Ervik Havfiske Holding.

Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται και θεωρήθηκαν νεκροί όταν η κυβέρνηση των Νησιών Φώκλαντ σταμάτησε την έρευνα για επιζώντες αργά την Τετάρτη.

«Είμαστε πραγματικά λυπημένοι για αυτές τις οικογένειες που έχασαν τους πατέρες και τους συζύγους τους», δήλωσε ο ιδιοκτήτης, προσθέτοντας ότι η εταιρεία επικοινώνησε με τους συγγενείς των μελών του πληρώματος που θεωρήθηκαν νεκροί.

The death toll from the sinking of a fishing vessel off the Falkland Islands on Monday is believed to have risen to 13 people after a search for survivors was halted amid stormy weather, the boat's Norwegian owner told on Thursday.https://t.co/gAdwItZNCc