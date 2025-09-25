ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νικολά Σαρκοζί: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο πρώην Γάλλος πρωθυπουργός

Από ποιες κατηγορίες απαλλάχθηκε - Το δικαστήριο εξετάζει την ποινή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νικολά Σαρκοζί: Ένοχος για λήψη παράνομης χρηματοδότησης για προεκλογική του εκστρατεία Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τo πρωί της Πέμπτης (25/9) ένοχο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για εγκληματική συνωμοσία, σε μια υπόθεση κατά την οποία δικάστηκε με την κατηγορία ότι φέρεται να δέχθηκε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας από το καθεστώς του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι για να εξασφαλίσει τη νίκη του στις εκλογές του 2007.

Ωστόσο, το δικαστήριο απάλλαξε τον Σαρκοζί την Πέμπτη από τις κατηγορίες για παθητική διαφθορά, υπεξαίρεση λιβυκών δημόσιων πόρων και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Η κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας αφορά τη συμμετοχή του σε ομάδα που ετοίμαζε αδίκημα διαφθοράς μεταξύ 2005 και 2007, όπως ανέφερε το δικαστήριο.

Το δικαστήριο αναλύει ακόμα την απόφασή του και δεν έχει επιβάλει ποινή στον 70χρονο Σαρκοζί, ο οποίος κατείχε το υψηλότερο αξίωμα της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012.

Ο Σαρκοζί μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, η οποία θα αναστείλει οποιαδήποτε ποινή μέχρι την έκβαση της έφεσης.

Η απόφαση του δικαστηρίου του Παρισιού καθιστά τον Νικολά Σαρκοζί, τον πρώτο πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας που καταδικάζεται για τέτοιο υψηλού επιπέδου έγκλημα.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι με μυστικό τρόπο διοχέτευσε εκατομμύρια από την κυβέρνηση του Καντάφι στα ταμεία της εκστρατείας του, ισχυρισμό που ο Σαρκοζί αρνήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίμηνης δίκης νωρίτερα φέτος.

Η υπόθεση αφορούσε επίσης 11 συνκατηγορουμένους, ανάμεσά τους τρεις πρώην υπουργούς.

Με πληροφορίες από euronews.com

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Διεθνή / Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ρωσική εμπλοκή» σε προηγούμενο περιστατικό στην Κοπεγχάγη, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας μέχρι σήμερα
LIFO NEWSROOM
O Τραμπ έφτιαξε μια «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Διεθνή / O Τραμπ έφτιαξε την «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του για τα πορτρέτα, σε συνέντευξη στο The Daily Caller, ισχυριζόμενος ότι δεν θα αντιμετωπιστούν όλοι οι πρόεδροι με τον ίδιο τρόπο
LIFO NEWSROOM
 
 