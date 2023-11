Νετανιάχου: Θα είναι ένας δύσκολος και μακράς διάρκειας πόλεμος

Για μακράς διάρκειας και δύσκολο πόλεμο που έχει μπροστά του το Ισραήλ, έκανε λόγο σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στην απώλεια ισραηλινών στρατιωτών στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Ο πόλεμος είναι δύσκολος. Αυτός θα είναι ένας μακρύς πόλεμος. Έχουμε τόσα πολλά σημαντικά επιτεύγματα αλλά και οδυνηρές απώλειες. Γνωρίζουμε ότι κάθε στρατιώτης μας είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Όλος ο λαός του Ισραήλ σας αγκαλιάζει, τις οικογένειές σας, από τα βάθη της καρδιάς μας. Είμαστε όλοι μαζί σας κατά τη διάρκεια της βαθιάς σας θλίψης. Οι στρατιώτες μας έπεσαν στον πιο δίκαιο πόλεμο, τον πόλεμο για την πατρίδα μας. Υπόσχομαι στους πολίτες του Ισραήλ: Θα ολοκληρώσουμε το έργο, θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη».

Prime Minister Netanyahu:

We are in a difficult war. This will be a long war. We have so many important achievements but also painful losses.



We know that every soldier of ours is an entire world. The entire people of Israel embrace you, the families, from the depth of our heart pic.twitter.com/aqlvz8wvdU