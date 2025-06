Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ μετά την επίθεση των ΗΠΑ

Το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν σειρά επιθέσεων σήμερα Κυριακή, στον απόηχο των αμερικανικών βομβαρδισμών σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, η Τεχεράνη εξαπέλυσε δύο αλλεπάλληλες επιθέσεις, εκτοξεύοντας συνολικά 54 πυραύλους εναντίον στόχων στο ισραηλινό έδαφος, μεταξύ των οποίων το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, αλλά και αστικά κέντρα όπως το Τελ Αβίβ, η Ιερουσαλήμ και η Χάιφα. Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν.

This is my neighborhood — a small, beautiful community in the north of Tel Aviv. It’s mostly young families with 2–4 kids and elderly residents who’ve remained here.



Today, we heard an explosion that shook our home like a massive earthquake. We knew we had been hit.



We are… pic.twitter.com/gbSNdIKuFY