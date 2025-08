Ισραήλ: «Χωρίς την απελευθέρωση ομήρων, ο πόλεμος στη Γάζα θα συνεχιστεί χωρίς ανάπαυλα»

Εάν δεν υπάρξει απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, «η μάχη θα συνεχίσει χωρίς ανάπαυλα», προειδοποίησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στα στρατεύματά του στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Εκτιμώ πως τις επόμενες ημέρες, θα γνωρίζουμε εάν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων μας. Εάν όχι, η μάχη θα συνεχιστεί χωρίς ανάπαυλα», δήλωσε ο αντιστράτηγος Ζαμίρ, σε μία ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

O Εγιάλ Ζαμίρ «πραγματοποίησε μια επίσκεψη στο πεδίο και αξιολόγησε την κατάσταση» χθες στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο στρατός πολεμά με την παλαιστινιακή Χαμάς εδώ και σχεδόν 22 μήνες, σύμφωνα με αυτό το δελτίο Τύπου.

«Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα τον προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα που αλλάζει βάσει των συμφερόντων μας», συμπληρώνεται, ενώ υπογραμμίζεται πως «οι επιτυχίες που καταγράφηκαν μας προσφέρουν μια επιχειρησιακή ευλυγισία».

Η Λωρίδα της Γάζας, που βρίσκεται υπό ισραηλινό αποκλεισμό, απειλείται πλέον από έναν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και εξαρτάται πλήρως από την ανθρωπιστική βοήθεια που διανέμεται από φορτηγά ή ρίχνεται από αέρος.

«Η τωρινή εκστρατεία ψευδών κατηγοριών σχετικά με έναν εσκεμμένο λιμό αποτελεί μια σκόπιμη, οργανωμένη και ψευδή απόπειρα να κατηγορεί ο Τσαχάλ, ένας ηθικός στρατός, για εγκλήματα πολέμου», υποστήριξε ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. «Η υπεύθυνη των δολοφονιών και βασάνων των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας είναι η Χαμάς», υπογράμμισε.

Αυτή η επίσκεψη στη Γάζα έλαβε χώρα ενώ ο ισραηλινός στρατός προχωρά εδώ και ημέρες στην αναδιάταξη των στρατευμάτων του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δημοσιοποίηση από τον Ισλαμικό Τζιχάντ και κατόπιν από τη Χαμάς δύο βίντεο με ομήρους σε διάστημα δύο ημερών προκάλεσε έντονα συναισθήματα στο Ισραήλ και αναζωπύρωσε τον διάλογο για την αναγκαιότητα επίτευξης όσο το δυνατόν ταχύτερα μιας συμφωνίας, έπειτα από διαπραγμάτευση, μεταξύ της κυβέρνησης και της Χαμάς με στόχο την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Στις εικόνες, οι δύο όμηροι εμφανίζονται πολύ αδυνατισμένοι και εξασθενημένοι, ενώ γίνεται παραλληλισμός με την ανθρωπιστική κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα.

Hamas has released footage of the Israeli hostage Evyatar David. Remember the UK, France and Canada will be rewarding the savages who have deliberately starved him by recognising “Palestine”. Shameful and unforgivable. pic.twitter.com/MvT0L0UwRw

All those pushing for a Palestinian state are rewarding terrorism.

Shame on you! You chose the side of the terrorists.



The only people truly starving in Gaza are the Israeli hostages.

Hamas just released a video showing an emaciated Israeli hostage — deliberately starved as a… pic.twitter.com/USP3G9faut