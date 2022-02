Πέθανε σε ηλικία 30 ετών ο ηθοποιός Moses J. Moseley, γνωστός από την συμμετοχή του στο «The Walking Dead».

Η μάνατζερ του Moseley, Tabatha Minchew, επιβεβαίωσε την είδηση ​​στο ET, λέγοντας ότι ο ηθοποιός «πέθανε στην Ατλάντα της Τζόρτζια».

«Ως μάνατζερ και φίλη του για σχεδόν 10 χρόνια, μπορώ να πω ότι θα μας λείψει πολύ. Ήταν ο πιο χαρούμενος άνθρωπος και αν είχες μια κακή μέρα, την έκανε καταπληκτική. Λάτρευε τις ταινίες και ήταν πάντα ενθουσιασμένος που ήταν στα γυρίσματα και έκανε νέους φίλους. Αγαπούσε τους θαυμαστές του, τους φίλους του και την οικογένειά του και θα έκανε τα πάντα για να τους βοηθήσει».

«Ο κόσμος έχασε ένα καταπληκτικό ταλέντο και μια υπέροχη καρδιά», πρόσθεσε.

Η αστυνομία διερευνά επί του παρόντος τις συνθήκες του θανάτου του Moseley, σύμφωνα με το TMZ. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το σώμα του Moseley βρέθηκε χθες από τις αρχές και ότι μέλος της οικογένειας είχε υποβάλλει αναφορά ότι ήταν αγνοούμενος καθώς δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει μαζί του για αρκετές ημέρες.

Ο Moseley έγινε γνωστός από την συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «The Walking Dead» όπου εμφανίστηκε σε σε έξι επεισόδια ενώ μεταξύ άλλων είχε συμμετάσχει με μικρούς ρόλους στις παραγωγές Watchmen, Queen of the South και The Hunger Games: Catching Fire.

Με πληροφορίες του ETonline/TMZ