ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα /

Η ΕΛΑΣ απαντά για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός συνοδεία περιπολικού και παρουσία του ρασοφόρου YouTuber

Το βίντεο με τον ρασοφόρο που πρωταγωνιστούσε σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, που προκάλεσε αντιδράσεις

Η ΕΛΑΣ απαντά για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός συνοδεία περιπολικού και παρουσία του ρασοφόρου YouTuber Facebook Twitter
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Με αφορμή την εμπλοκή του πλέον προφυλακισμένου ρασοφόρου, άλλοτε παίκτη ριάλιτι και YouTuber σε κύκλωμα ναρκωτικών, ένα νέο βίντεο που αφορά τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, το Πάσχα, προκαλεί συζητήσεις.

Το βίντεο δείχνει τον 46χρονο σε πολυτελές αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, όπως ανέφερε προηγουμένως το Mega, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η μεταφορά του Αγίου Φωτός. Εκείνο που ήγειρε ερωτήματα, ήταν ότι το Άγιο Φως μεταφέρθηκε συνοδεία περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ στον χώρο που δρούσαν οι κατηγορούμενοι.

Το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου απάντησε, μέσω δηλώσεών της στον ΣΚΑΙ: «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Αστυνομία συνοδεύει με ασφάλεια το Άγιο Φως. Δεν συνοδεύει κανέναν ρασοφόρο, καμία ενορία κανένα εκπρόσωπο από κάποια ενορία. Γίνεται επικοινωνία με τις Μητροπόλεις σε όλη τη χώρα και είμαστε υποχρεωμένοι να φτάσει με ασφάλεια το Άγιο Φως σε κάθε ενορία. Μάλιστα σε απομακρυσμένες περιοχές, το φως πηγαίνει με το ίδιο το περιπολικό».

Η Λιοσίων -όπου βρίσκεται ο ναός στον οποίο δρούσε ο ρασοφόρος- δεν αποτελεί απομακρυσμένη περιοχή.

«Προφανώς έχει γίνει αλληλογραφία από τη Μητρόπολη» απαντά η κ. Δημογλίδου.

Για το πώς η Αστυνομία αγνοούσε ότι οι ρασοφόροι σε αυτή την εκκλησία, είναι μέλη κυκλώματος ναρκωτικών η εκπρόσωπος Τύπο της ΕΛΑΣ απάντησε:

«Θα πρέπει να μας προκαλεί απορία και το πώς βρέθηκε το Άγιο Φως στα χέρια τους».

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Ελλάδα / Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Σημειώνεται πως ο 46χρονος, πρώην μοντέλο και γνωστός YouTuber, δηλώνει «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών» και φέρεται να αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στην εκκλησία
LIFO NEWSROOM
Στη δημοσιότητα οι διάλογοι του ρασοφόρου με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών

Ελλάδα / Στη δημοσιότητα οι διάλογοι του ρασοφόρου με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών

Ο 46χρονος ρασοφόρος, πρώην μοντέλο και γνωστός YouTuber, που δηλώνει «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών» φέρεται να αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΙΒΑ

Ελλάδα / Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Απολογούνται δύο αστυνομικοί - Στο εδώλιο και ο σκοπός

Οι γονείς της Κυριακής Γρίβα σχολίασαν την εξέλιξη της υπόθεσης - Οι αστυνομικοί αντιμέτωποι με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως
LIFO NEWSROOM
 
 