Νεκροί δύο από τους ομήρους που εμφανίζονταν σε βίντεο της Χαμάς

H Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ομήρων από το Ισραήλ που εμφανίζονταν χτες σε βίντεο να κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για τους Γιόσι Σαράμπι και Ιτάι Σβίρσκ και τον θάνατό τους ανακοίνωσαν Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς. Το χθεσινό βίντεο της Χαμάς, διάρκειας 37 δευτερολέπτων, τελείωνε με το μήνυμα: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη τους».

Στο σημερινό βίντεο, όπου διακρίνονται δύο πτώματα, η όμηρος Νόα Αργκαμάνι λέει πως τραυματίστηκε από ισραηλινό πλήγμα κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Σαράμπι. Ο Σβίρσκι πέθανε σε άλλη επίθεση, όπως αναφέρεται στο βίντεο της Χαμάς.

Ακόμη, τρεις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν τη Δευτέρα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται τέσσερις από τους τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός, από τον οποίο ζητήθηκε κάποιο σχόλιο, δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση. Στα βόρεια, στον τομέα της Τουλκαρέμ, σκοτώθηκε άλλος ένας Παλαιστίνιος, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Hamas has released a new propaganda video showing three hostages: Noa Argamani, Yossi Sharabi, and Itay Svirsky. The caption at the end reads: “Tomorrow we will inform you of their fate” pic.twitter.com/xskFtpVjPN

Hamas has published a new propaganda video showing three hostages held in the Gaza Strip. In edited-together clips, the video shows Noa Argamani, Yossi Sharabi, and Itay Svirsky identifying themselves. There is no information indicating when were filmed. pic.twitter.com/JfygnQaLLH