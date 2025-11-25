Νέες επαφές ΗΠΑ - Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι: Τι αλλάζει στο αμερικάνικο σχέδιο για Ουκρανία

ΗΠΑ και Ουκρανία κάνουν λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις διαβουλεύσεις για τη λήξη του πολέμου

Σε εξέλιξη βρίσκονται παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν χθες στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή Αμερικανών και Ρώσων εκπροσώπων, και -σύμφωνα με διεθνή μέσα- επρόκειτο να συνεχιστούν και σήμερα.

Οι συναντήσεις διεξάγονται σε μια περίοδο που Κίεβο και Μόσχα αναφέρουν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εκατέρωθεν, με τουλάχιστον εννέα νεκρούς συνολικά.

Το Κρεμλίνο, διά του Ντμίτρι Πεσκόφ, απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις επαφές, σημειώνοντας απλώς πως «παρακολουθεί τις αναφορές των ΜΜΕ».

Ποιοι συμμετέχουν

Σύμφωνα με το ABC News και τους Financial Times, την αμερικανική αντιπροσωπεία ηγείται ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι παρών είναι και ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Κίριλο Μποντάνοφ, χωρίς να είναι σαφές αν οι συνομιλίες είναι τριμερής ή γίνονται χωριστά με κάθε πλευρά.

Παράλληλα, οι χώρες του «Συνασπισμού των Προθύμων» επρόκειτο να συνεχίσουν σήμερα τις διαβουλεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης πάνω στη νέα μορφή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Μετά το τριήμερο διαβουλεύσεων στη Γενεύη ανάμεσα σε Ουκρανούς, Αμερικανούς και Ευρωπαίους, το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων έχει πλέον συρρικνωθεί σε 19. Όπως μεταδίδει το ABC, μεταξύ των θεμάτων που αφαιρέθηκαν είναι:

ο μελλοντικός αριθμός του ουκρανικού στρατού,

η κατ’ αρχήν αμνηστία για όσους συμμετείχαν στη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ενθαρρυμένος από την πρόοδο, σημειώνοντας στο Truth Social ότι «κάτι καλό θα μπορούσε να συμβεί».

«Σημαντική πρόοδος» λένε ΗΠΑ και Ουκρανία

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για μια γρήγορη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι τα εκκρεμή ζητήματα «δεν είναι ανυπέρβλητα».

Αντίστοιχα, ο επικεφαλής των ουκρανικών διαπραγματεύσεων Αντρίι Γιέρμακ μίλησε για «πολύ καλές προόδους», ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η νέα εκδοχή του σχεδίου αντανακλά «τις περισσότερες από τις βασικές προτεραιότητες» του Κιέβου.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε πως το αρχικό αμερικανικό σχέδιο «θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια τελική ειρηνευτική λύση», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ