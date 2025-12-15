Πρίγκιπας Άντριου: Μετακομίζει σε «προσωρινή» αγροικία στο Σάντριγχαμ μετά την έξωση

Έτοιμος να εγκαταλείψει οριστικά το Royal Lodge (ιστορική βασιλική κατοικία στο κάστρο του Ουίνδσορ), όπου ζούσε επί τουλάχιστον δύο δεκαετίες, είναι ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, μετά την αφαίρεση των τίτλων του από τον βασιλιά Κάρολο Γ'.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο 65χρονος πρώην δούκας της Υόρκης θα μετακομίσει σε μικρή, προσωρινή αγροικία εντός του βασιλικού κτήματος του Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ.

Η νέα κατοικία του Άντριου Μάουντμπαντεν-Ουίνδσορ φέρεται να είναι το Marsh Farm, σε απόσταση περίπου 11 χιλιομέτρων από το κεντρικό σπίτι του Σάντριγχαμ, όπου η βασιλική οικογένεια περνά παραδοσιακά τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για ένα περιορισμένων διαστάσεων ακίνητο, το οποίο -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές-χρειάζεται εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης πριν καταστεί κατοικήσιμο.

Πρίγκιπας Άντριου: Πότε θα γίνει η μετακόμιση

Το Παλάτι, επικαλούμενο το γεγονός ότι ο Άντριου είναι πλέον «ιδιώτης» και ότι το Σάντριγχαμ αποτελεί ιδιωτικό κτήμα, δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες. Η μετακόμιση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία ζούσε μαζί του στο Royal Lodge από το 2008, αναμένεται επίσης να εγκαταλείψει την κατοικία τους επόμενους μήνες. Πηγές αναφέρουν ότι μέρος των προσωπικών αντικειμένων του Άντριου έχει ήδη μεταφερθεί σε αποθήκες, καθώς ο νέος χώρος δεν μπορεί να τα φιλοξενήσει.

Το Royal Lodge, μια έπαυλη 30 δωματίων, αποτελούσε την κύρια κατοικία του πρίγκιπα από το 2004. Η απομάκρυνσή του εντάσσεται στη σταδιακή αποκοπή του από κάθε επίσημο ρόλο και προνόμιο, που ξεκίνησε μετά τα σκάνδαλα των προηγούμενων ετών και την αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων.

Το Σάντριγχαμ, που αγοράστηκε το 1862 ως εξοχική κατοικία του μελλοντικού βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄, παραμένει μέχρι σήμερα ιδιωτική ιδιοκτησία της βασιλικής οικογένειας και σύμβολο της πιο «οικογενειακής» πλευράς του βρετανικού στέμματος.

Με πληροφορίες από OK Magazine

