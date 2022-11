Νέα Υόρκη: Νοικιάζεται το διαμέρισμα όπου έζησε ο Ζαν-Μισέλ Μπασκιά - Έναντι 60.000 δολ. μηνιαίως

Οι λάτρεις της τέχνης και των υψηλών εμπειριών θα μπορούν να ενοικιάσουν ένα διαμέρισμα στο οποίο έζησε και δημιούργησε ο Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, έναντι 60.000 δολαρίων μηνιαίως.

Το 1983, ο καλλιτέχνης νοίκιασε ένα τριώροφο κτήριο, διαμέρισμα και χώρο στούντιο, στη Νέα Υόρκη από τον πρωταγωνιστή του κινήματος της ποπ - αρτ, Άντι Γουόρχολ, φίλο και μέντορά του.

Ο Μπασκιά συνέχισε να ζει και να εργάζεται στο ακίνητο στο Μπάουερι μέχρι τον θάνατό του το 1988.

Η φιλία με τον μέντορά του, Άντι Γουόρχολ δεν έμελλε να μακροημερεύσει - Φωτ.: Getty Images

Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Γκρέιτ Τζόουνς 57 και διατίθεται προς ενοικίαση από την Meridian Capital Group. Το κτηματομεσιτικό γραφείο περιγράφει τον τελευταίο όροφο ως «ανοιχτή σοφίτα». Το ισόγειο φιλοξένησε πρόσφατα το ιαπωνικό εστιατόριο Bohemian.

«Έξω από το κτήριο, πλακέτα τοποθετημένη από την Εταιρεία Διατήρησης της Ιστορίας του Γκρίνουιτς Βίλατζ τιμά τη μνήμη του αείμνηστου ενοικιαστή της: "Ο διάσημος καλλιτέχνης Ζαν - Μισέλ Μπασκιά έζησε και εργάστηκε εδώ, στο ακίνητο που ανήκε στον φίλο και μέντορά του Άντι Γουόρχολ". Οι πίνακες και άλλα έργα του Μπασκιά έθεσαν υπό αμφισβήτηση καθιερωμένες αντιλήψεις για την υψηλή και χαμηλή τέχνη, τη φυλή και την τάξη, ενώ σφυρηλάτησαν μια διορατική γλώσσα που αψηφούσε τον χαρακτηρισμό» αναφέρει το κτηματομεσιτικό γραφείο.

