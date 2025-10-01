ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νέα Υόρκη: Η στιγμή της κατάρρευσης 20ώροφης πολυκατοικίας έπειτα από έκρηξη

Σύμφωνα με τις αρχές, κατέρρευσε ο άξονας απορριμμάτων του κτιρίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γωνία της πολυκατοικίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέα Υόρκη: Μερική κατάρρευση 20ώροφης πολυκατοικίας μετά από έκρηξη Facebook Twitter
Φωτ: Youtube
0

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης,όταν τμήμα μιας 20ώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στην καμινάδα του λεβητοστασίου. Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 8 π.μ. στο συγκρότημα Mitchel Houses της περιοχής Mott Haven.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δήλωσε ότι επρόκειτο για «κάποιου είδους έκρηξη» που εντοπίστηκε στην καμινάδα που οδηγεί στο λεβητοστάσιο. Ο επίτροπος της Πυροσβεστικής, Ρόμπερτ Τάκερ, τόνισε ότι οι ερευνητές της πυροσβεστικής και της αστυνομίας συνεχίζουν να εξετάζουν τα αίτια.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατέρρευσε ο άξονας απορριμμάτων του κτιρίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γωνία της πολυκατοικίας. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική δείχνουν ένα απανθρακωμένο άνοιγμα να διατρέχει κάθετα την πρόσοψη. Το κτίριο, το οποίο χτίστηκε το 1966, στεγάζει περίπου 3.462 κατοίκους και διαχειρίζεται από τη Δημοτική Αρχή Στέγασης (NYCHA).

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η τοπική βουλευτής Νταϊάνα Αγιάλα δήλωσε ότι ο λέβητας που εξερράγη παρείχε θέρμανση και ζεστό νερό για ολόκληρο το συγκρότημα. Περίπου 50 ένοικοι συγκεντρώθηκαν αμέσως έξω από το κτίριο, με αρκετούς να δηλώνουν σοκαρισμένοι.

Η 74χρονη Βικτόρια Λέφτεναντ, που μένει στον 17ο όροφο για 40 χρόνια, περιέγραψε ότι ένιωσε το διαμέρισμά της να τρέμει. «Υπήρχε πολλή καπνιά. Είπα, ‘πρέπει να φύγω από εδώ’», ανέφερε, σημειώνοντας ότι εγκατέλειψε το σπίτι αφήνοντας πίσω όλα τα προσωπικά της αντικείμενα.

Οι αρχές έκτακτης ανάγκης άνοιξαν κέντρο φιλοξενίας στο Mitchel Community Center για τους κατοίκους που χρειάστηκε να απομακρυνθούν, ενώ συνεργεία ελέγχουν την ασφάλεια των διαμερισμάτων και την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Νέα Υόρκη: Χρόνιες παθογένειες στη δημόσια στέγαση

Η κατάρρευση επανέφερε στο προσκήνιο τις χρόνιες ανεπάρκειες του συστήματος δημόσιας στέγασης της Νέας Υόρκης. Η NYCHA, που διαχειρίζεται περισσότερα από 300 συγκροτήματα, αντιμετωπίζει τεράστιο έλλειμμα συντήρησης. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του 2023, οι συνολικές ανάγκες επισκευών ανέρχονται σε 78 δισ. δολάρια για τα επόμενα 20 χρόνια.

Μόνο τα Mitchel Houses χρειάζονται επενδύσεις ύψους 717 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων 118 εκατ. αφορούν την εξωτερική όψη και άλλα δομικά ζητήματα. «Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην τύχη για την ασφάλεια της κοινότητας», δήλωσε η τοπική βουλευτής Αμάντα Σεπτσίμο, καλώντας για πλήρη λογοδοσία σχετικά με το ατύχημα.

Η πρόεδρος του Μπρονξ, Βανέσα Γκίμπσον, σημείωσε: «Αυτό είναι μια στιγμή όπου όλοι πρέπει να συνδράμουμε. Αποφύγαμε μια μεγάλη τραγωδία, όμως η ανάγκη για επενδύσεις στις υποδομές είναι πιο πιεστική από ποτέ».

Ερωτήματα για τον λέβητα και τις επιθεωρήσεις

Ο δήμαρχος Άνταμς υπαινίχθηκε ότι η έκρηξη μπορεί να συνδέεται με την επαναλειτουργία της θέρμανσης την 1η Οκτωβρίου. Η επικεφαλής λειτουργιών της NYCHA, Έβα Τριμπλ, τόνισε ωστόσο ότι οι λέβητες ελέγχονται κάθε καλοκαίρι για να διασφαλιστεί ότι είναι έτοιμοι για τον χειμώνα.

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια ανάλογων προβλημάτων σε άλλα κτίρια του Μπρονξ. Τον Δεκέμβριο του 2023, τμήμα πολυκατοικίας 46 διαμερισμάτων είχε επίσης καταρρεύσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δομική ασφάλεια παλαιών κτιρίων.

Με πληροφορίες από New York Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Aμερικανικός σουρεαλισμός; Κι όμως υπάρχει. Απλώς δεν το γνώριζε κανείς

Εικαστικά / Aμερικανικός σουρεαλισμός; Κι όμως υπάρχει. Απλώς δεν το γνώριζε κανείς

Μια έκθεση στο Μουσείο Γουίτνεϊ ενώνει διαφορετικές φωνές και αποκαλύπτει την άγνωστη ως τώρα τάση Αμερικανών καλλιτεχνών που στράφηκαν στον σουρεαλισμό για να εκφράσουν την ταραχώδη δεκαετία του '60.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Διεθνή / Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Η οικογένεια Τραμπ επεκτείνει την παρουσία της στον Κόλπο με νέο Trump Plaza αξίας $1 δισ. στην Τζέντα, που περιλαμβάνει πολυτελή διαμερίσματα, γραφεία και πάρκο εμπνευσμένο από το Central Park
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη Fed - Το θέμα της απόλυσής της θα εξεταστεί τον Ιανουάριο

Διεθνή / ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη Fed - Το θέμα της απόλυσής της θα εξεταστεί τον Ιανουάριο

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να παύσει άμεσα την Κουκ από τη θέση της διοικήτριας της Fed, κατηγορώντας την ότι είχε καταθέσει παραπλανητικά στοιχεία σε τράπεζες όταν ζήτησε στεγαστικό δάνειο
LIFO NEWSROOM
«Μικρή Ντόχα»: Οι Αλ-Θάνι κατέχουν πια περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από τον βασιλιά Κάρολο

Διεθνή / «Μικρή Ντόχα»: Οι Αλ-Θάνι κατέχουν πια περισσότερα ακίνητα στο Λονδίνο από τον βασιλιά Κάρολο

Η οικογένεια Αλ-Θάνι έχει συγκεντρώσει τεράστια αυτοκρατορία ακινήτων στο Λονδίνο ξεπερνώντας σε ιδιοκτησία το ατομικό απόθεμα του βασιλιά - Τελευταίες νομικές εξελίξεις και δημόσια συζήτηση φέρνουν το ζήτημα στο προσκήνιο
LIFO NEWSROOM
«Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος για τη Γάζα

Διεθνή / Γάζα: «Παρενόχληση από το ισραηλινό ναυτικό» καταγγέλλει ο στολίσκος Global Sumud Flotilla

Το ναυτικό του Ισραήλ προετοιμάζεται να αναχαιτίσει περισσότερα από 50 σκάφη της αποστολής, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan Στα σενάρια περιλαμβάνονται η ρυμούλκηση στο λιμάνι Άσντοντ ή η βύθιση ορισμένων σκαφών στη θάλασσα.
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Με προεδρικό διάταγμα εγγυάται την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Το διάταγμα ορίζει ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρεί κάθε ένοπλη επίθεση κατά του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κατάρ ως απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας των ίδιων των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει θανατική ποινή»

Διεθνή / Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει τη θανατική ποινή»

«Κάποιος που δηλώνει ότι είναι κατά των αμβλώσεων αλλά αποδέχεται την απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρ της ζωής», πρόσθεσε
LIFO NEWSROOM
Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Διεθνή / Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Η Αρκτική αποδεικνύεται απρόβλεπτο πεδίο μάχης. Στρατιώτες του ΝΑΤΟ εκπαιδεύονται στη Σουηδία όχι μόνο για το ψύχος, αλλά και για τη λάσπη, τα κουνούπια και τις πλημμύρες που κάνουν τον ζεστό καιρό ακόμη πιο επικίνδυνο
LIFO NEWSROOM
Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Διεθνή / Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για την υποστήριξη σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και την εκπαίδευση σε τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση συνεχίζεται για ομοσπονδιακά κονδύλια και διεθνείς φοιτητές
LIFO NEWSROOM
Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Διεθνή / Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Ένας ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε το νησί Σεμπού στις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 69 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες - Καταρρεύσεις κτιρίων, χάος στα νοσοκομεία και χιλιάδες άστεγοι επιτείνουν την τραγωδία, λίγες μόνο μέρες μετά από δύο τυφώνες που σάρωσαν τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Διεθνή / Η Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Η Boeing σχεδιάζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX, με κινητήρα Rolls-Royce και βελτιωμένη απόδοση καυσίμου - Η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις από την Airbus και επικεντρώνεται στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών και των κανονιστικών αρχών
LIFO NEWSROOM
Καταρρέει το αφήγημα Ερντογάν για το ΚΑΑΝ: Απόπειρα να «μαζευτούν» οι δηλώσεις Φιντάν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Διεθνή / Οι δηλώσεις Φιντάν αποκάλυψαν το πρόβλημα Ερντογάν με το μαχητικό KAAN αλλά και κάτι βαθύτερο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ παραδέχτηκε ότι οι κυρώσεις CAATSA εμποδίζουν την παραγωγή του μαχητικού KAAN - Η Τουρκία επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα καθώς αποκαλύπτεται το πόσο ευάλωτη είναι η τουρκική αμυντική βιομηχανία
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
 
 