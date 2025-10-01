Νέα Υόρκη: Η στιγμή της κατάρρευσης 20ώροφης πολυκατοικίας έπειτα από έκρηξη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης,όταν τμήμα μιας 20ώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στην καμινάδα του λεβητοστασίου. Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 8 π.μ. στο συγκρότημα Mitchel Houses της περιοχής Mott Haven.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δήλωσε ότι επρόκειτο για «κάποιου είδους έκρηξη» που εντοπίστηκε στην καμινάδα που οδηγεί στο λεβητοστάσιο. Ο επίτροπος της Πυροσβεστικής, Ρόμπερτ Τάκερ, τόνισε ότι οι ερευνητές της πυροσβεστικής και της αστυνομίας συνεχίζουν να εξετάζουν τα αίτια.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατέρρευσε ο άξονας απορριμμάτων του κτιρίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γωνία της πολυκατοικίας. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική δείχνουν ένα απανθρακωμένο άνοιγμα να διατρέχει κάθετα την πρόσοψη. Το κτίριο, το οποίο χτίστηκε το 1966, στεγάζει περίπου 3.462 κατοίκους και διαχειρίζεται από τη Δημοτική Αρχή Στέγασης (NYCHA).

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η τοπική βουλευτής Νταϊάνα Αγιάλα δήλωσε ότι ο λέβητας που εξερράγη παρείχε θέρμανση και ζεστό νερό για ολόκληρο το συγκρότημα. Περίπου 50 ένοικοι συγκεντρώθηκαν αμέσως έξω από το κτίριο, με αρκετούς να δηλώνουν σοκαρισμένοι.

Mayor Adams was on the scene at Mitchel Houses in the Bronx after a gas explosion in the building’s boiler room caused a partial collapse.

•No injuries reported

•Apartments evacuated as a precaution

•Recovery & inspections underway

Η 74χρονη Βικτόρια Λέφτεναντ, που μένει στον 17ο όροφο για 40 χρόνια, περιέγραψε ότι ένιωσε το διαμέρισμά της να τρέμει. «Υπήρχε πολλή καπνιά. Είπα, ‘πρέπει να φύγω από εδώ’», ανέφερε, σημειώνοντας ότι εγκατέλειψε το σπίτι αφήνοντας πίσω όλα τα προσωπικά της αντικείμενα.

Οι αρχές έκτακτης ανάγκης άνοιξαν κέντρο φιλοξενίας στο Mitchel Community Center για τους κατοίκους που χρειάστηκε να απομακρυνθούν, ενώ συνεργεία ελέγχουν την ασφάλεια των διαμερισμάτων και την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Νέα Υόρκη: Χρόνιες παθογένειες στη δημόσια στέγαση

Η κατάρρευση επανέφερε στο προσκήνιο τις χρόνιες ανεπάρκειες του συστήματος δημόσιας στέγασης της Νέας Υόρκης. Η NYCHA, που διαχειρίζεται περισσότερα από 300 συγκροτήματα, αντιμετωπίζει τεράστιο έλλειμμα συντήρησης. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του 2023, οι συνολικές ανάγκες επισκευών ανέρχονται σε 78 δισ. δολάρια για τα επόμενα 20 χρόνια.

Μόνο τα Mitchel Houses χρειάζονται επενδύσεις ύψους 717 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων 118 εκατ. αφορούν την εξωτερική όψη και άλλα δομικά ζητήματα. «Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην τύχη για την ασφάλεια της κοινότητας», δήλωσε η τοπική βουλευτής Αμάντα Σεπτσίμο, καλώντας για πλήρη λογοδοσία σχετικά με το ατύχημα.

Η πρόεδρος του Μπρονξ, Βανέσα Γκίμπσον, σημείωσε: «Αυτό είναι μια στιγμή όπου όλοι πρέπει να συνδράμουμε. Αποφύγαμε μια μεγάλη τραγωδία, όμως η ανάγκη για επενδύσεις στις υποδομές είναι πιο πιεστική από ποτέ».

Ερωτήματα για τον λέβητα και τις επιθεωρήσεις

Ο δήμαρχος Άνταμς υπαινίχθηκε ότι η έκρηξη μπορεί να συνδέεται με την επαναλειτουργία της θέρμανσης την 1η Οκτωβρίου. Η επικεφαλής λειτουργιών της NYCHA, Έβα Τριμπλ, τόνισε ωστόσο ότι οι λέβητες ελέγχονται κάθε καλοκαίρι για να διασφαλιστεί ότι είναι έτοιμοι για τον χειμώνα.

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια ανάλογων προβλημάτων σε άλλα κτίρια του Μπρονξ. Τον Δεκέμβριο του 2023, τμήμα πολυκατοικίας 46 διαμερισμάτων είχε επίσης καταρρεύσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δομική ασφάλεια παλαιών κτιρίων.

Με πληροφορίες από New York Times