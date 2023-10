Νέα Υόρκη: Χιλιάδες στους δρόμους κατά των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης για να διαμαρτυρηθούν για τους βομβαρδισμούς που εξαπολύει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Οργανώσεις είχαν καλέσει «να πλημμυρίσει το Μπρούκλιν» από κόσμο για τη Λωρίδα της Γάζας, ζητώντας «την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων που ζουν υπό κατοχή για 75 χρόνια».

Thousands gathered for a pro-Palestinian rally in Brooklyn today, calling for a cease-fire in Gaza. All lanes on the Brooklyn Bridge were closed while the crowd made its way into Manhattan on Saturday evening. https://t.co/7rf80sHgIq