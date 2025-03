Αλάσκα: Πιλότος και οι δύο του κόρες επέζησαν για 12 ώρες στο φτερό αεροπλάνου που συνετρίβη στην παγωμένη λίμνη

Ένας πιλότος και οι δύο κόρες του επέζησαν στο φτερό ενός αεροπλάνου για περίπου 12 ώρες μετά τη συντριβή του, σε παγωμένη λίμνη στην Αλάσκα.

Ο Terry Godes είπε ότι είδε μια ανάρτηση στο Facebook την Κυριακή το βράδυ που καλούσε τους ανθρώπους να βοηθήσουν στην αναζήτηση του χαμένου αεροπλάνου, το οποίο δεν είχε φάρο εντοπισμού. Το πρωί της Δευτέρας περίπου 12 πιλότοι, συμπεριλαμβανομένου του Godes, ξεκίνησαν για να ψάξουν. Ο Godes, στην αρχή, νόμιζε ότι ήταν συντρίμμια.

«Μου ράγισε η καρδιά μου που το είδα, αλλά καθώς πλησίαζα όλο και πιο κάτω, μπορούσα να δω ότι υπήρχαν τρία άτομα στο φτερό», είπε στο Associated Press, προσθέτοντας πως «ήταν ζωντανοί και ανταποκρίνονταν», εξηγώντας ότι του έγνεψαν.

Ανάρτηση είχε κάνει και ο Τζον Μόρις, πατέρας του πιλότου και παππούς των δύο παιδιών, παρακαλώντας τους ανθρώπους να βοηθήσουν για να βρεθούν ο γιος και τα εγγόνια του, λέγοντας ότι είχαν καθυστερήσει να επιστρέψουν από την πτήση τους.

The pilot and two children in a Piper PA-12 Super Cruiser that was reported overdue Sunday night were found alive Monday amid the wreckage after roughly 12 hours on a Kenai Peninsula lake.



Troopers reported that a good Samaritan found the plane wreckage near the eastern side of… pic.twitter.com/myUJrd9SHh