Νέα φωτιά βόρεια του Λος Άντζελες: Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Νέα καταστροφική φωτιά ξέσπασε χθες βόρεια του Λος Άντζελες, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν την άμεση απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων. Η φωτιά, που ξεκίνησε στην περιοχή της λίμνης Καστέικ, επεκτάθηκε με ραγδαία ταχύτητα, καλύπτοντας πάνω από 20.000 στρέμματα μέσα σε λίγες ώρες.

Οι ισχυροί θερμοί άνεμοι Σάντα Άνα συνέβαλαν στην εξάπλωση των φλογών, δημιουργώντας πυκνά σύννεφα καπνού που απειλούν την ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Πάνω από 19.000 κάτοικοι γύρω από τη λίμνη και κοντά στην πόλη Σάντα Κλαρίτα έλαβαν εντολές να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Τζένσεν, εκπρόσωπο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, οι κάτοικοι πρέπει να υπακούσουν στις εντολές εκκένωσης: «Δεν θέλουμε να επαναληφθεί η τραγωδία της 7ης Ιανουαρίου, όταν οι πυρκαγιές άφησαν πίσω τους σχεδόν 30 νεκρούς και κατέστρεψαν περισσότερα από 15.500 ακίνητα».

