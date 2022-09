Νέα δήλωση Ερντογάν κατά Ελλάδας: Δεν είναι ισότιμή μας πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά

Η Ελλάδα δεν είναι ισότιμη με την Τουρκία, διεμήνυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα κατά τη συνέντευξη Τύπου που διαδέχτηκε τη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου, σε άλλη μια δήλωση που δυναμιτίζει περαιτέρω το κλίμα έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Ελλάδα δεν είναι στο επίπεδό μας, καθώς δεν είναι ισότιμή μας πολιτικά, οικονομικά ή στρατιωτικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

#BREAKING Greece is not Türkiye's equal politically, economically, or militarily, says President Erdogan pic.twitter.com/KFrw3zfQtI