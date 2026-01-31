Νέα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν: Οι επαφές του με τον ιδρυτή του LinkedIn

Ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν, που δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο νέων εγγράφων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν επικοινωνίες με τον Ριντ Χόφμαν, συνιδρυτή του LinkedIn και γνωστό επενδυτή της Silicon Valley.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Χόφμαν εμφανίζεται να συζητά επισκέψεις στην ιδιωτική νησιωτική έπαυλη του Έπσταϊν στην Καραϊβική, στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό, και στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη.

Σε email από την ομάδα του Χόφμαν αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «ο Reid θα διανυκτερεύσει στην 71η Οδό», αναφορά που φέρεται να αφορά το σπίτι του Έπσταϊν.

Σε άλλο email του 2014, το οποίο περιλαμβάνεται στον φάκελο, γίνεται λόγος για δείπνα και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και για ένα σαββατοκύριακο στο ράντσο του Έπσταϊν, στο οποίο θα συμμετείχαν ο Χόφμαν και ο Ιάπωνας επενδυτής Joi Ito.

Τζέφρι Έπσταϊν: Το διαβατήριο του Χόφμαν σε «σακούλα δώρων»

Ένα ακόμη μήνυμα, που έστειλε ο ίδιος ο Έπσταϊν στη βοηθό του, περιγράφει ταξιδιωτικές λεπτομέρειες για μετακίνηση του Χόφμαν προς τη Φλόριντα, στο πλαίσιο επίσκεψης στο νησί του. Σε άλλο, πιο προσωπικό περιστατικό, ο χρηματιστής ενημερώνει ότι βρήκε το διαβατήριο του Χόφμαν μέσα σε «σακούλα δώρων», γεγονός στο οποίο ο Χόφμαν απάντησε με ενθουσιασμό.

Το όνομα του Χόφμαν εμφανίζεται και σε email του 2014 που φέρεται να έστειλε ο Έλον Μασκ στον Έπσταϊν, με ερώτηση για το αν σχεδιάζονται διακοπές στο Σεν Μπαρτς τα Χριστούγεννα. Σε παλαιότερη αλληλογραφία, ο Μασκ εμφανίζεται να εκφράζει ενδιαφέρον για κοινωνικές εκδηλώσεις, χωρίς πάντως να προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκαν.

Τα έγγραφα ήρθαν στο φως σε μια περίοδο έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης, καθώς ο Χόφμαν και ο Μασκ έχουν ασκήσει -ο ένας στον άλλο- κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Χόφμαν να υπενθυμίζει παλαιότερες αναρτήσεις του Μασκ που συνέδεαν πολιτικά πρόσωπα με την υπόθεση Έπσταϊν.

Σημειώνεται ότι κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα έγγραφα -μεταξύ αυτών ο Χόφμαν, ο Μασκ, ο Λάρι Σάμερς και ο Ντόναλντ Τραμπ- δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Τα emails αποτελούν μέρος αρχειακού υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας και δεν συνιστούν από μόνα τους αποδείξεις παρανομίας.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων εντάσσεται στη συνεχιζόμενη διαδικασία αποχαρακτηρισμού υλικού που σχετίζεται με τον Έπσταϊν, μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νέα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν

Στο υλικό υπάρχουν ακόμη email μεταξύ του Έπσταϊν και προσώπων υψηλού προφίλ.

Πολλά από τα email και τα έγγραφα καταγράφουν τις σχέσεις του Έπσταϊν εν μέσω των νομικών του προβλημάτων. Το 2008 είχε καταδικαστεί στη Φλόριντα για εξαναγκασμό ανήλικης 14 ετών σε σεξουαλικές πράξεις, έπειτα από μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη συμφωνία με τους εισαγγελείς.Πέθανε τον Αύγουστο του 2019, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες στο πλαίσιο μιας ευρείας υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης.

Τα έγγραφα ρίχνουν φως στις στενές σχέσεις του χρηματιστή με την ελίτ της Βρετανίας. Περιλαμβάνουν email μεταξύ του Έπσταϊν και ενός προσώπου που αναφέρεται ως «The Duke» –που θεωρείται ότι πρόκειται για τον τέως πρίγκιπα Άντριου– στα οποία συζητούν δείπνο στο Μπάκιγχαμ, «όπου υπήρχε πολλή ιδιωτικότητα». Σε άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν προσφέρεται να συστήσει «τον Δούκα» σε μια 26χρονη Ρωσίδα γυναίκα. Τα email είναι υπογεγραμμένα με «A», με υπογραφή που φαίνεται να αναγράφει «HRH Duke of York KG». Ανταλλάχθηκαν τον Αύγουστο του 2010, δύο χρόνια αφότου ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος για εξαναγκασμό ανήλικης. Τα συγκεκριμένα email δεν υποδηλώνουν οποιαδήποτε παρανομία.

Με πληροφορίες από New York Post