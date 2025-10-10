Νέα αγωγή Αντζελίνας Τζολί κατά Μπραντ Πιτ: Ζητά 33.000 δολάρια και εξηγεί γιατί πούλησε το μερίδιό της στο Miraval

Η πολύκροτη δικαστική κόντρα μεταξύ Αντζελίνας Τζολί και Μπραντ Πιτ συνεχίζεται, με την ηθοποιό να καταθέτει νέα αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες. Στην αίτηση, η Τζολί περιγράφει τη δύσκολη περίοδο μετά το διαζύγιό τους, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε σε οικονομική στενότητα και αναγκάστηκε να πουλήσει το μερίδιό της στο γαλλικό κτήμα Château Miraval.

Η διάσημη ηθοποιός ισχυρίζεται πως, μετά τον χωρισμό, άφησε στον Πιτ τον πλήρη έλεγχο των οικογενειακών ακινήτων στο Λος Άντζελες και στο Miraval, χωρίς αποζημίωση, ελπίζοντας ότι η απόφαση αυτή θα ηρεμούσε τις μεταξύ τους σχέσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει, η ίδια και τα παιδιά τους δεν έχουν επιστρέψει ποτέ στο Miraval, «λόγω των επώδυνων αναμνήσεων που συνδέονται με το μέρος».

Η Τζολί υποστηρίζει πως οι οικονομικοί της πόροι ήταν «δεσμευμένοι» στο κτήμα και ότι δεν είχε ζητήσει από τον Πιτ διατροφή ή οικονομική υποστήριξη, γι’ αυτό και πούλησε το μερίδιό της. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι πέρασε δύο χρόνια χωρίς να εργάζεται, προκειμένου να στηρίξει τα παιδιά της «σε μια δύσκολη και τραυματική περίοδο».

Ο Μπραντ Πιτ, από την πλευρά του, κατηγορεί την πρώην σύζυγό του ότι πούλησε το μερίδιό της στην εταιρεία κρασιών Stoli Group χωρίς τη συναίνεσή του, κάτι που εκείνη αρνείται, υποστηρίζοντας ότι δεν τη χρειαζόταν.

Στη νέα αγωγή της, η Τζολί ζητά επιπλέον 33.000 δολάρια για τα νομικά έξοδα που αναγκάστηκε να καλύψει, απαντώντας στο αίτημα του Πιτ να παραδώσει προσωπικά της μηνύματα. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι ο Πιτ αγνόησε επανειλημμένες εκκλήσεις να αποσύρει την αίτηση, οδηγώντας σε περαιτέρω δικαστικά έξοδα.

Η υπόθεση Miraval, όπου το ζευγάρι είχε παντρευτεί και περάσει μέρος της κοινής του ζωής, παραμένει σημείο τριβής ανάμεσα στους δύο, με την Τζολί να χαρακτηρίζει την πώληση του μεριδίου της «συναισθηματικά επώδυνη, αλλά αναγκαία απόφαση».



