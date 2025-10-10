ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νέα αγωγή Αντζελίνας Τζολί κατά Μπραντ Πιτ: Ζητά 33.000 δολάρια και εξηγεί γιατί πούλησε το μερίδιό της στο Miraval

Η υπόθεση Miraval, όπου το ζευγάρι είχε παντρευτεί και περάσει μέρος της κοινής του ζωής, παραμένει σημείο τριβής ανάμεσα στους δύο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέα αγωγή Αντζελίνας Τζολί κατά Μπραντ Πιτ: Ζητά 33.000 δολάρια και εξηγεί γιατί πούλησε το μερίδιό της στο Miraval Facebook Twitter
0

Η πολύκροτη δικαστική κόντρα μεταξύ Αντζελίνας Τζολί και Μπραντ Πιτ συνεχίζεται, με την ηθοποιό να καταθέτει νέα αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες. Στην αίτηση, η Τζολί περιγράφει τη δύσκολη περίοδο μετά το διαζύγιό τους, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε σε οικονομική στενότητα και αναγκάστηκε να πουλήσει το μερίδιό της στο γαλλικό κτήμα Château Miraval.

Η διάσημη ηθοποιός ισχυρίζεται πως, μετά τον χωρισμό, άφησε στον Πιτ τον πλήρη έλεγχο των οικογενειακών ακινήτων στο Λος Άντζελες και στο Miraval, χωρίς αποζημίωση, ελπίζοντας ότι η απόφαση αυτή θα ηρεμούσε τις μεταξύ τους σχέσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει, η ίδια και τα παιδιά τους δεν έχουν επιστρέψει ποτέ στο Miraval, «λόγω των επώδυνων αναμνήσεων που συνδέονται με το μέρος».

Η Τζολί υποστηρίζει πως οι οικονομικοί της πόροι ήταν «δεσμευμένοι» στο κτήμα και ότι δεν είχε ζητήσει από τον Πιτ διατροφή ή οικονομική υποστήριξη, γι’ αυτό και πούλησε το μερίδιό της. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι πέρασε δύο χρόνια χωρίς να εργάζεται, προκειμένου να στηρίξει τα παιδιά της «σε μια δύσκολη και τραυματική περίοδο».

Ο Μπραντ Πιτ, από την πλευρά του, κατηγορεί την πρώην σύζυγό του ότι πούλησε το μερίδιό της στην εταιρεία κρασιών Stoli Group χωρίς τη συναίνεσή του, κάτι που εκείνη αρνείται, υποστηρίζοντας ότι δεν τη χρειαζόταν.

Στη νέα αγωγή της, η Τζολί ζητά επιπλέον 33.000 δολάρια για τα νομικά έξοδα που αναγκάστηκε να καλύψει, απαντώντας στο αίτημα του Πιτ να παραδώσει προσωπικά της μηνύματα. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι ο Πιτ αγνόησε επανειλημμένες εκκλήσεις να αποσύρει την αίτηση, οδηγώντας σε περαιτέρω δικαστικά έξοδα.

Η υπόθεση Miraval, όπου το ζευγάρι είχε παντρευτεί και περάσει μέρος της κοινής του ζωής, παραμένει σημείο τριβής ανάμεσα στους δύο, με την Τζολί να χαρακτηρίζει την πώληση του μεριδίου της «συναισθηματικά επώδυνη, αλλά αναγκαία απόφαση».
   
 

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τουρκία: Ποινική έρευνα σε βάρος queer τραγουδιστή για «άσεμνο» τραγούδι και «αισχρολογία»

Διεθνή / Τουρκία: Ποινική έρευνα σε βάρος queer τραγουδιστή για «άσεμνο» τραγούδι και «αισχρολογία»

Η κυβέρνηση του ισλαμιστή προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει πρόσφατα αυξήσει την πίεση που ασκεί στις ψηφιακές πλατφόρμες, τους τραγουδιστές και τους μουσικούς
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Η διαθήκη–μυστήριο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Ανοίγει η κληρονομιά του 68χρονου

Διεθνή / Δολοφονία στη Φοινικούντα: Η διαθήκη–μυστήριο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Ανοίγει η κληρονομιά του 68χρονου

Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου από τη Φοινικούντα, ιδιοκτήτη κάμπινγκ, και οι Αρχές εξετάζουν τροποποιήσεις που ενδέχεται να τον έβαλαν στο στόχαστρο
LIFO NEWSROOM
Ιστορική εκεχειρία στη Γάζα: Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ η συμφωνία - Η Χαμάς ανακοίνωσε «τέλος του πολέμου»

Διεθνή / Ιστορική εκεχειρία στη Γάζα: Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ η συμφωνία - Η Χαμάς ανακοίνωσε «τέλος του πολέμου»

Η νέα συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς δίνει ελπίδα για το τέλος του διετούς πολέμου που στάθηκε αφορμή για την καταστροφή της Γάζας - Τι προβλέπει η συμφωνία
LIFO NEWSROOM
Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Διεθνή / Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων συμβουλεύει τους κατοίκους των παράκτιων πόλεων στα κεντρικά και νότια της χώρας να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία
LIFO NEWSROOM
Γιατί χωρίς τον ΟΗΕ ο κόσμος θα ήταν πιο επικίνδυνος

LiFO politics / Γιατί χωρίς τον ΟΗΕ ο κόσμος θα ήταν πιο επικίνδυνος

Ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Λάβδας, μιλά στη Βασιλική Σιούτη για τον ρόλο του ΟΗΕ, την κατάσταση στη Γάζα, και εξηγεί γιατί το Ισραήλ χάνει τη δημόσια στήριξη.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
«Είμαστε παρόντες αλλά απόντες»: Η Κέιτ Μίντλετον προειδοποίεί για την επίδραση των κινητών στην οικογένεια

Διεθνή / «Είμαστε παρόντες αλλά απόντες»: Η Κέιτ Μίντλετον προειδοποιεί για την επίδραση των κινητών στην οικογένεια

«Ενώ οι ψηφιακές συσκευές υπόσχονται να μας κρατούν συνδεδεμένους, στην πραγματικότητα συχνά κάνουν το αντίθετο», έγραψε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας σε άρθρο που συνέγραψε με καθηγητή του Χάρβαρντ
LIFO NEWSROOM
Μετά τον πόλεμο, οι νάρκες εμποδίζουν την ανοικοδόμηση στη Συρία

Διεθνή / Μετά τον πόλεμο, οι νάρκες εμποδίζουν την ανοικοδόμηση στη Συρία

Η επιστροφή εκτοπισμένων στη Συρία φέρνει νέες τραγωδίες: εγκαταλελειμμένα εκρηκτικά σκοτώνουν παιδιά και ενήλικες στο Mrei’iyeh, καθιστώντας την εκκαθάριση νάρκων άμεση προτεραιότητα για την ανοικοδόμηση
LIFO NEWSROOM
 
 