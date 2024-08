Ναυάγιο στη Σικελία: Εντοπίστηκε και πέμπτη σορός - Παραμένει ένας αγνοούμενος

Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί του ναυαγίου του πολυτελούς ιστιοφόρου Bayesian στη Σικελία, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εντοπίστηκε ακόμη μία σορός.

Νωρίτερα σήμερα από το ναυάγιο στη Σικελία εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν τέσσερις σοροί, δύο εκ των οποίων ανήκουν στον μεγαλοεπιχειρηματία Μάικ Λιντς και την κόρη του, Χάνα. Μέχρι στιγμής οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα ή το φύλο των άλλων σορών.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Σικελίας επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε και πέμπτο πτώμα.

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως σήμερα έχουν ανασυρθεί τέσσερις σοροί και πως γίνονται προσπάθειες για την ανάσυρση και μίας πέμπτης, ενώ μένει ακόμη ένας αγνοούμενος. Οι υπόλοιποι αγνοούμενοι εκτός του επιχειρηματία και της κόρης του, ήταν ο πρόεδρος της Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer και η σύζυγός του Judy, αλλά και ο δικηγόρος της Clifford Chance, Chris Morvillo και η σύζυγός του, Neda.

Το γιοτ ανήκε στη σύζυγο του Μάικ Λιντς και σε αυτό επέβαιναν 22 επιβάτες μαζί το πλήρωμα, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Porticello, κοντά στο Παλέρμο, όταν ανατράπηκε κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας τη Δευτέρα.

Λίγο μετά τη βύθιση του, είχε εντοπιστεί η πρώτη σορός, αυτή του μάγειρα, επομένως συνολικά οι νεκροί του ναυαγίου είναι ως τώρα έξι.

Breaking news here in Sicily🚨🚨



Two bodies have been found in the wreckage of the sunken Bayesian yacht, according to reports.



The remains were found inside one of the cabins and have now been brought onto land.



One of the bodies is male, according to Corriere Della Sera. pic.twitter.com/zz7bCX8IbE