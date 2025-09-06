ΔΙΕΘΝΗ
Ναντίν Αγιούμπ: Η πρώτη «Μις Παλαιστίνη» στο Miss Universe – «Είμαστε περισσότερα από τον πόνο μας»

Στόχος της δεν είναι μόνο η προσωπική διάκριση αλλά και η ανάδειξη μιας άλλης εικόνας της παλαιστινιακής κοινωνίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η 27χρονη Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό Miss Universe. Σε αποκλειστική συνέντευξή της στο Newsweek, τόνισε ότι στόχος της είναι «να δείξει στον κόσμο πόσο όμορφη είναι η Παλαιστίνη και ο λαός της».

Γεννημένη στη Ραμάλα και μεγαλωμένη μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, η Αγιούμπ διαθέτει πτυχίο στην Ψυχολογία και τη Λογοτεχνία. Προτού στραφεί στον χώρο των καλλιστείων, εργάστηκε σε ΜΚΟ και δίδαξε αγγλικά σε Παλαιστίνιους μαθητές. Το 2022 απέσπασε τον τίτλο της «Μις Παλαιστίνη» και συμμετείχε στα Miss Earth, ενώ τώρα ετοιμάζεται για την παγκόσμια σκηνή του Miss Universe, που φέτος θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην Μπανγκόκ.

Η ίδια περιγράφει τη διαδρομή της ως «μεγάλη ευθύνη, κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμένα». Στόχος της δεν είναι μόνο η προσωπική διάκριση αλλά και η ανάδειξη μιας άλλης εικόνας της παλαιστινιακής κοινωνίας. «Είμαστε γυναίκες με όνειρα, δημιουργικότητα και ταλέντο. Δεν θέλουμε να μας βλέπουν μόνο μέσα από τον φακό του πόνου και της καταπίεσης», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα με την ενασχόλησή της με τα καλλιστεία, ίδρυσε την Olive Green Academy, μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που συνδυάζει τη βιωσιμότητα με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και την οργάνωση Miss Palestine, που στηρίζει γυναίκες μέσω προγραμμάτων ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας.

Η παρουσία της στον φετινό διαγωνισμό αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα και την εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση. Η ίδια, ωστόσο, επιμένει να προβάλλει ένα διαφορετικό αφήγημα: «Θέλω ο κόσμος να δει την αξιοπρέπεια και την ομορφιά των Παλαιστινίων. Δεν είμαστε μόνο τα πρωτοσέλιδα του πολέμου».

Στη σκηνή του Miss Universe, όπου θα συναντηθεί και με την εκπρόσωπο του Ισραήλ, Μελανί Σιράζ, η Αγιούμπ φιλοδοξεί να μετατρέψει τον τίτλο της σε γέφυρα επικοινωνίας. «Η ομορφιά βρίσκεται στην κοινότητα και στην ανθρωπιά», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα η συμμετοχή της να αφήσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

