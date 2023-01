Να αφαιρεθεί ο βασιλικός τίτλος από τον πρίγκιπα Χάρι θέλει το 44% των Βρετανών - Τι δείχνει δημοσκόπηση

Σχεδόν οι μισοί από τους Βρετανούς πολίτες θεωρούν πως πρέπει να αφαιρεθεί ο βασιλικός τίτλος από τον δούκα του Σάσεξ μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του στo Netflix, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Στην έρευνα που διενεργήθηκε από το YouGov για τους Times τού Λονδίνου, το 44% των ερωτηθέντων υποστηρίζει πως πρέπει να αφαιρεθούν οι τίτλοι του πρίγκιπα Χάρι, ενώ το 32% θεωρεί πως όχι.

Το ντοκιμαντέρ τών έξι επεισοδίων προκάλεσε δε, τη συμπάθεια του κοινού όχι για τους Χάρι και Μέγκαν, αλλά για τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ.

Και πάλι, το 44% απάντησε πως ένιωθε μεγαλύτερη συμπάθεια για τους Γουίλιαμ και Κέιτ, σε σχέση με το μόλις 17% που ένιωθε αναλόγως για τους Χάρι και Μέγκαν.

Σε ποσοστό 23% οι ερωτηθέντες απάντησαν πως το ντοκιμαντέρ έκανε χειρότερη την άποψή τους για τους Χάρι και Μέγκαν, ενώ μόλις το 7% υποστήριξε πως η γνώμη του άλλαξε προς το καλύτερο.

«Εκπλήσσομαι που το ντοκιμαντέρ δεν έκανε μεγαλύτερη ζημιά στους Σάσεξ. Το βρήκα επώδυνο. Σε έκανε να συνειδητοποιείς πως είναι χαμένες ψυχές. Από την άλλη, δεν εκπλήσσομαι καθόλου που ο κόσμος δείχνει μεγαλύτερη συμπάθεια στον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας καθώς κάνουν το κλασικό παραμένοντας στωϊκοί. Δεν διαμαρτύρονται για τον Χάρι» ανέφερε ο Τομ Κουίν, συγγραφέας του βιβλίου «Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «θεωρώ πως είναι απίθανο να αφαιρέσει ο βασιλιάς Κάρολος τους βασιλικούς τίτλους από τον γιο του, δούκα του Σάσεξ καθώς έτσι θα φαινόταν πως εκείνος και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κάνουν τα ίδια με τον Χάρι και τη Μέγκαν».

