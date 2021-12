Δύο έφηβοι κατάφεραν να ξεφύγουν από φλεγόμενο διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη γλιστρώντας σε εξωτερικούς σωλήνες του κτιρίου.

Από την πυρκαγιά έχασε τη ζωή του ένας νεαρός άνδρας και τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο έφηβοι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες για εγκαύματα και εισπνοή καπνού.

Η δραματική απόδρασή τους από το φλεγόμενο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου καταγράφηκε σε βίντεο. Σε αυτό φαίνεται το πρώτο άτομο να κρέμεται από το παράθυρο, ενώ στη συνέχεια καταφέρνει να πιαστεί από εξωτερικό σωλήνα.

Αμέσως μετά εμφανίζεται το δεύτερο άτομο, που επίσης διατρέχοντας κίνδυνο καταφέρνει να πιαστεί από σωλήνα, ενώ την ίδια ώρα πυκνός καπνός αλλά και φλόγες ξεπηδούν από τα παράθυρα. Στη συνέχεια, οι δύο έφηβοι κατάφεραν να γλιστρήσουν μέχρι το έδαφος, κρατημένοι στους σωλήνες. Τα στοιχεία τους δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά το WABC έκανε λόγο για άτομα 18 και 13 ετών.

