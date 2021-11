Περήφανος για την ομάδα της Pfizer δηλώνει ο Άλμπερτ Μπουρλά, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι το χάπι που ανέπτυξε μειώνει εντυπωσιακά τις νοσηλείες και τους θανάτους σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

«Σήμερα είναι μια ημέρα περηφάνιας για Pfizer», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της Pfizer. «Μια μέρα που η δύναμη της επιστήμης αλλά και των επιστημόνων μας να αναπτύσσουν ταχύτατα ένα αγαθό που θα ωφελήσει το σύνολο της ανθρωπότητας», προσθέτει.

Σε επόμενη ανάρτηση του ο Μπουρλά υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης μελέτης έδειξαν ότι το χάπι, εάν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, φαίνεται να αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού, σώζοντας ανθρώπινες ζωές, καθώς μειώνεται η σοβαρότητα νόσησης από κορωνοϊό και φαίνεται να εξαλείφει έως και 9 στις 10 νοσηλείες.

«Μετά από σύσταση μίας ανεξάρτητης Επιτροπής Παρακολούθησης Δεδομένων και σε συνεννόηση με την FDA, θα σταματήσουμε τις περαιτέρω εγγραφές στη μελέτη, λόγω της συντριπτικής αποτελεσματικότητας που καταδεικνύεται σε αυτά τα αποτελέσματα, και σκοπεύουμε να υποβάλουμε τα δεδομένα για επείγουσα έγκριση (EUA) το συντομότερο δυνατό», προσθέτει ο Μπουρλά.

At the recommendation of an independent Data Monitoring Committee and in consultation with the @US_FDA, we will cease further enrollment into the study due to the overwhelming efficacy demonstrated in these results and we plan to submit the data for EUA as soon as possible.