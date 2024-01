Μπορέλ: «Ασπίδες» θα ονομάζεται η ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά των ανταρτών Χούτι

«Ασπίδες» θα ονομάζεται η ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά των ανταρτών Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε ότι η επιχείρηση κατά των ανταρτών Χούτι θα ονομάζεται «Ασπίδες, δηλαδή προστασία των πλοίων» και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή θα μπορούσε να ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου.

Πρέπει να αποφασιστεί ποια χώρα θα έχει τη διοίκηση της επιχείρησης, πού θα είναι η έδρα και τι θα παρέχουν τα κράτη- μέλη, σημείωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ. Ευρωπαϊκές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ αναφέρουν ότι γίνεται συζήτηση για «αναβαθμισμένο ρόλο» της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στη διοίκηση.

Σήμερα, οι αντάρτες Χούτι ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικού αντιτορπιλικού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι κατέρριψαν πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες.

Οι Χούτι ανέφεραν πως «εκτόξευσαν πολλούς πυραύλους εναντίον του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Gravely στην Ερυθρά Θάλασσα» και επανέλαβαν ότι θα συνεχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο αμερικανικά και βρετανικά πλοία που πλέουν στην περιοχή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Το αντιτορπιλικό USS Gravely κατέρριψε πύραυλο κρουζ «που εκτοξεύθηκε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούτι προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας», ανέφερε σε ανάρτηση η CENTCOM. «Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές», σημειωνόταν στην ίδια ανάρτηση.

On Jan. 30, at approximately 11:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired one anti-ship cruise missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. The missile was shot down by USS Gravely (DDG 107). There were no injuries or damage reported. pic.twitter.com/Wf1OhwPhhW