ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τα τηλεφωνικά κέντρα;

Η Zendesk υποστηρίζει ότι ο νέος της ψηφιακός πράκτορας λύνει το 80% των προβλημάτων χωρίς ανθρώπινη βοήθεια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τα τηλεφωνικά κέντρα; Facebook Twitter
0

Η Zendesk παρουσίασε μια σειρά νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που λειτουργεί η εξυπηρέτηση πελατών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας αυτόνομος «support agent», ο οποίος, σύμφωνα με την εταιρεία, επιλύει το 80% των αιτημάτων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο νέος ψηφιακός βοηθός συνοδεύεται από έναν «co-pilot agent», που υποστηρίζει τους τεχνικούς για το υπόλοιπο 20% των πιο σύνθετων θεμάτων, καθώς και από παράλληλους agents για διαχείριση φωνητικών αιτημάτων, αναλύσεις και αυτοματοποίηση διαχείρισης.

Ο πρόεδρος της Zendesk για τα προϊόντα, τη μηχανική και την ΤΝ, Σάσι Ουπαντιάι, δήλωσε στο TechCrunch ότι «ο κόσμος περνά από το στάδιο όπου το λογισμικό φτιάχνεται για ανθρώπους χρήστες, σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη κάνει η ίδια το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς».

Η εταιρεία στηρίζει τις φιλοδοξίες της σε πρόσφατες μετρήσεις: σε ανεξάρτητο benchmark (TAU-bench), το κορυφαίο μοντέλο Claude Sonnet 4.5 πέτυχε ποσοστό επιτυχίας 85% σε δοκιμαστικά σενάρια επίλυσης υποθέσεων υποστήριξης.

Η Zendesk, που εξυπηρετεί ήδη σχεδόν 20.000 εταιρικούς πελάτες και 4,6 δισ. αιτήματα ετησίως, έχει πραγματοποιήσει σειρά εξαγορών στον τομέα της ΤΝ, μεταξύ τους οι Hyperarc, Klaus και Ultimate, για να ενισχύσει το νέο της οικοσύστημα.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη δοκιμάσει το νέο σύστημα αναφέρουν αύξηση ικανοποίησης πελατών κατά 5-10 ποσοστιαίες μονάδες.

Αν η πρόβλεψη της Zendesk επαληθευτεί, το ερώτημα που μένει είναι σαφές: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει- και μάλιστα σύντομα-  τα 2,4 εκατομμύρια ανθρώπινα call centers μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ρωσικές επιθέσεις «αχρηστεύουν» το 60% της παραγωγής αερίου στην Ουκρανία – Φόβοι για χειμερινή ενεργειακή κρίση

Διεθνή / Ρωσικές επιθέσεις «αχρηστεύουν» το 60% της παραγωγής αερίου στην Ουκρανία – Φόβοι για χειμερινή ενεργειακή κρίση

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας πλήττουν το 60% της παραγωγής, προκαλώντας φόβους για ελλείψεις το χειμώνα
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Ειρήνης: «Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ», δηλώνει η φετινή νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης: «Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ» δηλώνει η φετινή νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο

«Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για να πετύχουμε την Ελευθερία και τη δημοκρατία», έγραψε η Βενεζουελανή πολιτικός
LIFO NEWSROOM
Μαρίν Λεπέν: Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την κρίση Μακρόν στη Γαλλία

Διεθνή / Μαρίν Λεπέν: Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την κρίση Μακρόν στη Γαλλία

Καθώς η Γαλλία παραμένει σε πολιτική κρίση, η Μαρί Λεπέν και η «Εθνική Συσπείρωση» εκμεταλλεύονται το χάος για να ενισχύσουν την επιρροή τους και να προετοιμαστούν για πιθανές πρόωρες εκλογές
LIFO NEWSROOM
«Καρφιά» του Λευκού Οίκου προς την Επιτροπή Νόμπελ: «Απέδειξαν ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Διεθνή / «Καρφιά» του Λευκού Οίκου προς την Επιτροπή Νόμπελ: «Απέδειξαν ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Αφού η Επιτροπή Νόμπελ αγνόησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν αναγνώρισαν «έναν ανθρωπιστή που κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του»
LIFO NEWSROOM
Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ έθεσε υπό έρευνα 300 υπαλλήλους μετά τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ

Διεθνή / Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ έθεσε υπό έρευνα 300 υπαλλήλους μετά τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ

Το Πεντάγωνο διερευνά 300 υπαλλήλους για σχόλια στο διαδίκτυο μετά τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, προκαλώντας συζήτηση για πολιτική βία και πειθαρχικά μέτρα στον στρατό των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Το Όσλο ελπίζει να παραστεί η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης

Διεθνή / Το Όσλο ελπίζει να παραστεί η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης

Αναφερόμενος στο πολιτικό βάρος της βράβευσης, ο Φρίντνες υπογράμμισε ότι η απόφαση της επιτροπής στέλνει ένα μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας και κατά του αυταρχισμού
LIFO NEWSROOM
Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Ποια είναι η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης;

Διεθνή / Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Ποια είναι η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης;

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ την αναγνώρισε ως ενοποιητική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας τις ακούραστες προσπάθειές της, παρά τις σοβαρές απειλές που αντιμετώπισε
LIFO NEWSROOM
Συναγερμός στην Ινδονησία για διαρροή ραδιενέργειας μετά τον εντοπισμό μολυσμένων γαρίδων στις ΗΠΑ

Διεθνή / Συναγερμός στην Ινδονησία για διαρροή ραδιενέργειας μετά τον εντοπισμό μολυσμένων γαρίδων στις ΗΠΑ

Ραδιενεργή μόλυνση με Καίσιο-137 εντοπίστηκε σε βιομηχανική ζώνη της Τζακάρτας, προκαλώντας ανάκληση προϊόντων, έρευνες και ανησυχία για τις εξαγωγές θαλασσινών της Ινδονησίας
LIFO NEWSROOM
 
 