Μπλακ άουτ στο Παρίσι - Προβλήματα σε μετρό και προαστιακό

Ο διαχειριστής του δικτύου δεν διευκρίνισε τις αιτίες της διακοπής της ηλεκτροδότησης

Φωτ.: X
Μπλακ άουτ σημειώνεται σήμερα το πρωί σε τμήματα του Παρισιού, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η εταιρεία Enedis που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε λίγες γραμμές του μετρό και του προαστιακού, ανακοίνωσε η Enedis, προσθέτοντας ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι τις 10:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο διαχειριστής του δικτύου δεν διευκρίνισε τις αιτίες της διακοπής της ηλεκτροδότησης.

 
 
 
