Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Εντολή για άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο»

Η δήλωση Νετανιάχου για τις συνομιλίες με τον Λίβανο - Το αίτημα της Βηρυτού για τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός / EPA
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, νωρίτερα, σήμερα, δήλωσε πως έδωσε εντολή στο Ισραήλ να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα επανειλημμένα αιτήματα του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι το Ισραήλ «εκτιμά το κάλεσμα του πρωθυπουργού του Λιβάνου για την αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού».

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Το αίτημα του πρωθυπουργού του Λιβάνου στο Πακιστάν

Υπενθυμίζεται πως -επίσης σήμερα- ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, ζήτησε σήμερα από τον Πακιστανό ομόλογό του να επιβεβαιώσει ότι η χώρα του συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, ο Σαλάμ ζήτησε να επιβεβαιωθεί ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο, ώστε να αποφευχθεί μια επανάληψη «των ισραηλινών επιθέσεων».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Σεχμπάζ Σαρίφ, αναφέρεται ότι: «Το Πακιστάν κατέβαλε ειλικρινείς προσπάθειες για την περιφερειακή ειρήνη και υπό αυτό το πνεύμα οργανώνονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ» και καταδικάζεται «η συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου»

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη ότι το Ιράν, οι ΗΠΑ «καθώς οι σύμμαχοί τους» αποδέχτηκαν την κατάπαυση του πυρός παντού, «συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Ωστόσο, Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι διέψευσαν ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο.

Μετά το Παρίσι και το Λονδίνο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας είπε και αυτή σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει «να συμπεριλάβει τον Λίβανο».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΑΠΕ - ΜΠΕ

