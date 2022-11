Μπαλόνια, χρώματα και η Μαράια Κάρεϊ: Η ιεροτελεστία για την Ημέρα των Ευχαριστιών στη μεγαλειώδη παρέλαση της Νέας Υόρκης

Η ετήσια παρέλαση του καταστήματος Macy's πραγματοποιήθηκε για 96η φορά φέτος στη Νέα Υόρκη μέσα σε ένα συνονθύλευμα χαράς και εμπορικότητας για τους εορτασμούς του αμερικανικού Thanksgivings.

«Με μια ακολουθία από κλόουν, φρικιά, και ζώα, ο μυστακοφόρος άντρας με τα κόκκινα, μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, φτάνει στις 9 το πρωί…». Έτσι ξεκίνησε η πρώτη κάλυψη των New York Times της πρώτης παρέλασης για την Ημέρα των Ευχαριστιών που έγινε από το πολυκατάστημα Macy's στις 27 Νοεμβρίου 1924.

Ενενήντα επτά χρόνια, 11 μήνες και 28 ημέρες αργότερα, η παρέλαση συγκέντρωσε τα βλέμματα των Νεοϋρκέζων που έσπευσαν να παρακολουθήσουν ξανά τα μεγαλειώδη μπαλόνια σε μία γιορτή που ανοίγει επίσημα τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Χθες, η 96η ετήσια παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών του Macy's διέσχισε για άλλη μια φορά το West Side του Μανχάταν με διάσημους καλλιτέχνες να δίνουν το παρόν. Paula Adbul, Lea Michele, Jordin Sparks, Sean Paul, Dionne Warwick και πολλοί άλλοι ανάμεσά τους.

Φυσικά την παρέλαση έκλεισε η Μαράια Κάρεϊ με το παραδοσιακό «All I want For Christman is You». Επί σκηνής μαζί της τραγούδησαν και χόρεψαν τα 11χρονα δίδυμά της, Μονρόε και Μαρόκαν.

Happy Thanksgiving!!!🍁 Grateful and so proud of my beautiful kids Roc and Roe, grateful for the lambily and for the precious moments in life. ❤️❤️❤️ Now it’s reaaaallly time!!! 🎄🎅🏼 pic.twitter.com/pkWk5TJUZ2