Το Μπάκιγχαμ εύχεται στον Γουίλιαμ για τα 40α γενέθλιά του με throwback φωτογραφίες

Τιμώντας τα τεσσαρακοστά γενέθλια του πρίγκιπα Γουίλιαμ, η βασιλική οικογένεια μοιράστηκε εκτός από ευχές και φωτογραφίες. Ρετρό, θα έλεγε κανείς.

Η σειρά φωτογραφιών που ανάρτησε το παλάτι ξεκινά με μία πρόσφατη εικόνα του δούκα του Κέιμπριτζ από τους εορτασμούς του πλατινένιου ιωβηλαίου της βασίλισσας.

Μεταξύ των φωτογραφιών, υπάρχει μια ασπρόμαυρη με τον Γουίλιαμ μωρό, μία με τη βασίλισσα που επιθεωρεί τη φρουρά και τον Γουίλιαμ να μειδιά κι άλλη μία με τον εγγονό της υπό την ιδιότητα του πιλότου ελικοπτέρου διάσωσης να την ξεναγεί στη βάση της RAF στη βόρεια Ουαλία, το 2011.

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ Άρθουρ Φίλιπ Λούις είναι ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα της Ουαλίας και της Νταϊάνα, της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Γεννήθηκε στις 09:03 το πρωί της 21ης Ιουνίου του 1982 στο νοσοκομείο St. Mary στο Πάντινγκτον του Λονδίνου. Ένα δελτίο τοποθετήθηκε στις πύλες του Μπάκιγχαμ που ανακοίνωνε πως ζύγιζε 3 κιλά και 200 γραμμάρια» γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το άλμπουμ.

