Μπάιντεν: Σκέφτεται να αποσυρθεί από τις εκλογές, σύμφωνα με τους Νew York Times

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εκμυστηρεύτηκε σε συνεργάτη του ότι σκέφτεται να αποχώρησει από την μάχη για την επανεκλογή του σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μπάιντεν γνωρίζει ότι μπορεί να μην είναι σε θέση να σώσει την υποψηφιότητά του αν δεν μπορέσει να πείσει το κοινό τις επόμενες ημέρες ότι είναι κατάλληλος για τη θέση μετά την καταστροφική εμφάνισή του στο debate την περασμένη εβδομάδα.



Σχολιάζοντας το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: "Αυτός ο ισχυρισμός είναι απολύτως ψευδής".

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v