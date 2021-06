Οι ΗΠΑ θα αγοράσουν 500 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά του κορωνοϊού για χώρες χαμηλού εισοδήματος, ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν.

«Μισό δισεκατομμύριο δόσεις θα αρχίσουν να αποστέλλονται τον Αύγουστο, το συντομότερο δυνατό καθώς βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Συνόδου της G7 στη Βρετανία.

«Οι ΗΠΑ παρέχουν αυτές τις δόσεις χωρίς δεσμεύσεις», συμπλήρωσε ο Μπάιντεν και επανέλαβε τη φράση «χωρίς δεσμεύσεις». «Οι δωρεές εμβολίων μας δεν περιλαμβάνουν πίεση για χάρες ή πιθανές παραχωρήσεις. Το κάνουμε αυτό για να σώσουμε ζωές», υπογράμμισε.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύθηκε ότι η χώρα του θα είναι το οπλοστάσιο των εμβολίων στη μάχη κατά της πανδημίας. «Όπως η Αμερική ήταν το οπλοστάσιο της δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Σε ανάρτηση στα social media, ο Τζο Μπάιντεν διευκρίνισε ότι οι 500 εκατομμύρια δόσεις που θα δωρίσουν οι ΗΠΑ είναι του εμβολίου της Pfizer. Αυτές θα πάνε σε 92 χώρες με χαμηλό εισόδημα.

«Αυτά τα εμβόλια της Pfizer θα σώσουν ζωές σε όλο τον κόσμο και θα παραχθούν μέσω της αμερικανικής παρασκευαστικής δύναμης», έγραψε ακόμη.

Today, I’m announcing that the United States will donate half a billion new Pfizer vaccines to 92 low- and lower middle-income countries.



These Pfizer vaccines will save millions of lives around the world, and be produced through the power of American manufacturing.