Μπάιντεν- Μακρόν: Αποφασισμένοι για συντονισμένες κινήσεις απέναντι στη Ρωσία- Για θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

Ο Εμάνουελ Μακρόν βρίσκεται με τη σύζυγό του Μπριτζίτ στην Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκαν με το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ.

Πέραν των εθιμοτυπικών φωτογραφιών και των χαμόγελων με τις συζύγους τους, οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν μεταξύ άλλων να καταστήσουν τη Ρωσία υπόλογη για «ευρέως τεκμηριωμένες θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου».

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν «τη σταθερή αποφασιστικότητά τους να καταστήσουν τη Ρωσία υπόλογη για ευρέως τεκμηριωμένες θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου, που διαπράχθηκαν τόσο από τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις της όσο και από συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένων μισθοφόρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Παράλληλα Μπάιντεν και Μακρόν τόνισαν πως ΗΠΑ και Γαλλία θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία για «όσο χρειαστεί».

Οι δύο πρόεδροι «επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συνεχή υποστήριξη των χωρών τους στην Ουκρανία» και δεσμεύτηκαν ιδίως να της παρέχουν «πολιτική, ασφάλεια, ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια για όσο διάστημα είναι απαραίτητο».

«Είμαι έτοιμος να μιλήσω με τον Πούτιν εάν αναζητεί έναν τρόπο για να βάλει τέλος στον πόλεμο. Δεν το έχει κάνει ακόμη"» σημείωσε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο θα γίνει «κατόπιν διαβούλευσης με τους Γάλλους φίλους μας και το ΝΑΤΟ. Θα παραμείνουμε ενωμένοι για να αντιταχθούμε στην αγριότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μακρόν από την πλευρά του είπε ότι «δεν θα προέτρεπε ποτέ τους Ουκρανούς να δεχθούν έναν συμβιβασμό που θα ήταν απαράδεκτος για αυτούς» σε σχέση με τη ρωσική επίθεση, γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να επιτρέψει την οικοδόμηση «διαρκούς ειρήνης».

Ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε «εγκατάλειψη» της Ουκρανίας θα έθετε σε κίνδυνο, κατά τη γνώμη του, την παγκόσμια σταθερότητα.

