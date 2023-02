Μπάιντεν: «Εάν η Κίνα απειλήσει την κυριαρχία μας, θα ενεργήσουμε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας»

Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να τον βοηθήσουν να «τελειώσει την δουλειά» που ανέλαβε, να ξαναχτίσει την οικονομία και να αποκαταστήσει την πίστη των Αμερικανών στην Δημοκρατία.

Κατά την δεύτερη ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης το βράδυ της Τρίτης, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην δράση που ανέλαβε για τη μεταρρύθμιση στην αστυνομία, τον έλεγχο της οπλοφορίας και την κλιματική κρίση.

Απευθυνόμενος για πρώτη φορά σε ένα διχασμένο Κογκρέσο, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι πλέον οι ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές και πιο σταθερές από όταν ανέλαβε την προεδρία πριν από δύο χρόνια.

Αφού παράθεσε τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες η κυβέρνησή του ανταπεξήλθε, μεταξύ αυτών η πανδημία του κορωνοϊού και η μάχη με τις αντιδημοκρατικές δυνάμεις εντός και εκτός συνόρων, ο Μπάιντεν δήλωσε πως για να συνεχιστεί η πρόοδος θα χρειαστεί όλη την στήριξη από την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής καθώς ετοιμάζεται να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία.

«Προς τους Ρεπουμπλικάνους φίλους μου, αν μπορούσαμε να συνεργαστούμε στο προηγούμενο Κογκρέσο, δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να συνεργαστούμε και να βρούμε συναίνεση σε σημαντικά πράγματα και σε αυτό το Κογκρέσο», είπε ο Μπάιντεν.

«Ο κόσμος μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ο αγώνας για χάρη της μάχης, η εξουσία για χάρη της εξουσίας, η σύγκρουση για χάρη της σύγκρουσης δεν μας οδηγεί πουθενά» είπε ο Μπάιντεν.

«Δεν θέλω να χαλάσω τη φήμη σου αλλά ανυπομονώ να συνεργαστούμε» είπε αστειευόμενος στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Βουλής, Κέβιν Μακάρθι.

Από το βάθρο της Βουλής επαίνεσε το έργο της κυβέρνησής του στα δύο χρόνια διακυβέρνησης. Μεταξύ αυτών μίλησε για τα οικονομικά πακέτα σε υγεία και κλιματική κρίση, τον νόμο για τις υποδομές και τις σημαντικές νέες επενδύσεις στην εγχώρια βιομηχανία ημιαγωγών.

Επεσήμανε επίσης τα σημάδια μιας αναδυόμενης οικονομικής προοπτικής, της χαλάρωσης του πληθωρισμού και του ποσοστού ανεργίας της χώρας, το οποίο έφτασε στο χαμηλό 53 ετών, με ποσοστό 3,4% τον περασμένο μήνα.

«Οι δουλειές επιστρέφουν» είπε ο Μπάιντεν σημειώνοντας πως «Επιστρέφει η περηφάνεια λόγω των επιλογών που κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια».

»Αυτό είναι ένα σχέδιο για να ανοικοδομήσουμε την Αμερική και να κάνουμε μια πραγματική διαφορά στη ζωή σας».

Ακόμα και όταν αναφέρθηκε στον δικομματισμό, ο Τζο Μπάιντεν, τάχθηκε κατηγορηματικά κατά της οικονομικής ατζέντας των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι προσπάθησαν να ακυρώσουν βασικά κομμάτια του επιτεύγματός του στην εσωτερική πολιτική.

«Μην απατάσθε: εάν επιχειρήσετε να κάνετε οτιδήποτε για να αυξήσετε το κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θα ασκήσω βέτο» είπε.

Ωστόσο, η προοπτική σαρωτικής δικομματικής νομοθεσίας είναι αμυδρή, καθώς οι τολμηροί Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής ξεκινούν μια σειρά από πολιτικά φορτισμένες έρευνες για τον πρόεδρο, την οικογένειά του και την κυβέρνησή του.

Αρκετές ήταν οι στιγμές που οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές διέκοψαν τον Τζο Μπάιντεν με φωνές ή σχόλια, παρά τις προσπάθειες του Μακάρθι να ελέγξει τα πνεύματα.

