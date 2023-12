Μπαχάμες: Καρχαρίας σκότωσε τουρίστρια που έκανε SUP

Επίθεση από καρχαρία δέχθηκε μία 44χρονη Αμερικανίδα στις Μπαχάμες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες στα ανοικτά του νησιού Νιου Πρόβιντενς. Η τουρίστρια από τη Βοστώνη έκανε SUP μαζί με συγγενικό της πρόσωπο όταν της επιτέθηκε καρχαρίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν ναυαγοσώστες προκειμένου να τη βοηθήσουν και την έβγαλαν αιμόφυρτη στην ακτή, όπου εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή.

Να σημειωθεί πως στις Μπαχάμες οι φονικές επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες, ωστόσο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν καταγραφεί άλλες δύο. Το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα στις 21 Νοεμβρίου.

Μία 47χρονη Γερμανίδα εξαφανίστηκε στη διάρκεια καταδυτικής εκδρομής ανοικτά του Γουέστ Εντ, αφότου ήρθε αντιμέτωπη με καρχαρία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το δεύτερο περιστατικό έγινε τον Σεπτέμβριο του 2022. Μία 58χρονη Αμερικανίδα σκοτώθηκε από καρχαρία ενώ έκανε κατάδυση με αναπνευστήρα στα ανοικτά του νησιού Νιου Πρόβιντενς.

