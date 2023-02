Μόσχα: Μεθυσμένος ήθελε να κλέψει το ταριχευμένο σώμα του Λένιν

Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε έναν μεθυσμένο άνδρα που προσπάθησε να κλέψει το ταριχευμένο σώμα του Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν από το μαυσωλείο στην Κόκκινη Πλατεία, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου. Ένας άνδρας συνελήφθη όταν προσπάθησε να διαρρήξει το μαυσωλείο όπου βρίσκεται το σώμα του Βλαντιμίρ Λένιν και να το αφαιρέσει. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν μεθυσμένος», επιβεβαίωσε αστυνομική πηγή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί παρατήρησαν έναν άτομο να κινείται ύποπτα κοντά στο μαυσωλείο και όταν άρχισε να τραβάει την πόρτα και να προσπαθεί να μπει μέσα, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Στο σημείο φέρεται να κλήθηκε ασθενοφόρο και οι νοσηλευτές διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε «ψυχική διαταραχή» που προκλήθηκε από την επίδραση του αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο άνδρας συνέχισε να προσπαθεί να διαφύγει, αλλά στο τέλος παραδέχτηκε ότι πρόθεσή του ήταν να κλέψει το σώμα του Λένιν. Ο συλληφθείς δεν μπορούσε να εξηγήσει ποια ήταν τα κίνητρά του.

A man in Moscow tried to steal Lenin's body from the Mausoleum



