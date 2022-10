Μηταράκης: Βίαιη προώθηση μεταναστών στην Ελλάδα από την τουρκική ακτοφυλακή- Το βίντεο πρόσφυγα

Βίντεο το οποίο φαίνεται να καταγράφει επεισόδιο ανάμεσα στην τουρκική ακτοφυλακή και μετανάστες που βρίσκονται σε λέμβο, δημοσίευσε στα social media ο Νότης Μηταράκης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης έκανε λόγο για «βίαιη προώθηση» μεταναστών προς την Ελλάδα, όπως και για μία ακόμη απόδειξη της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Άγκυρα.

«Πλάνα με την τουρκική ακτοφυλακή να προωθεί βίαια μετανάστες προς την Ελλάδα, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και της κοινής δήλωσης της ΕΕ», έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Μηταράκης.

«Το βίντεο καταγράφηκε από πρόσφυγα που διασώθηκε από την Ελλάδα. Είναι μια περαιτέρω απόδειξη της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Στο βίντεο μία λέμβος με μετανάστες φαίνεται να είναι κοντά σε σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής. Άτομα που επιβαίνουν σε ένα από αυτά τα σκάφη χτυπούν τη λέμβο στην οποία βρίσκονται οι μετανάστες, με ραβδιά, ενώ άλλοι κρατούν σχοινιά. Την ίδια ώρα, ακούγεται παιδικό κλάμα, αλλά και φωνές γυναικών κατά τα φαινόμενα από τη λέμβο.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo